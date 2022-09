Résultats de la semaine 5 ; récapitule pour chaque match dans la région du Northwest Herald – Shaw Local

Huntley 37, Jacobs 20 : Les Red Raiders ont marqué lors de leur premier jeu de mêlée et ont ensuite ajouté un score d’équipes spéciales, et Huntley n’a jamais suivi Jacobs, qui est entré dans le match au troisième rang du sondage Associated Press Class 7A.

Prairie Ridge 27, Cary-Grove 16 : Les Wolves ont donné le ton avec leur premier entraînement de la seconde mi-temps, marquant sur le touché de 5 verges de l’arrière Nathan Greetham et ont battu Cary-Grove lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Woodstock 27, Woodstock Nord 20 : Un soir, les Blue Streaks ont accueilli leurs champions d’État de 1997, Woodstock a livré une conduite à l’ancienne qui a donné le ton à une victoire sur son rival Woodstock North.

McHenry 12, Hampshire 8 : La défense des Warriors a déjoué un entraînement de dernière minute des Whip-Purs et a tenu bon pour la victoire du FVC. La victoire était la première de McHenry de la saison.

Crystal Lake Central 37, Dundee-Crown 24 : Les Tigers n’ont eu besoin que de six jeux offensifs pour trouver la zone des buts, et Central n’a jamais abandonné son avance dans une victoire 37-24 FVC sur les Chargers.

Burlington Central 24, Crystal Lake Sud 20 : Les Rockets ont proposé une énorme position défensive alors que le temps manquait pour battre les Gators dans leur match FVC.

Marengo 43, Harvard 10 : Logan Miller a marqué trois touchés au premier quart alors que les Indiens battaient les Hornets dans leur match Kishwaukee River / Interstate 8 Blue Division.

Richmond-Burton 49, Plano 6 : Les Rockets, classés n ° 3 dans le sondage Associated Press Class 4A, ont dépassé les Reapers dans leur match KRC / I8 Blue. RB (5-0, 2-0) a marqué au moins 48 points dans quatre de ses cinq matchs.

Johnsburg 42, Kingdom Prep Lutheran (Wis.) 6 : Les Skyhawks ont mis fin à leur dérapage de trois matchs avec une victoire hors conférence sur le Wolfpack.

Providence 53, Marian Central 26 : Les Hurricanes n’ont pas pu suivre le rythme des Celtics dans leur match hors conférence. Providence a construit une avance de 32-14 à la mi-temps et a ajouté à cela en seconde période.

Coopérative Milford 48, Alden-Hebron 20 : Les Giants sont tombés face aux Bearcats lors de leur match croisé de l’Illinois 8-Man Football Association. Le quart-arrière Ben Vole a couru pour 69 verges et un touché et a complété 13 des 23 passes pour 150 verges et un touché.