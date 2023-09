Résultats de la semaine 5, récapitulatifs de chaque match dans la région du Northwest Herald – Shaw Local

Prairie Ridge 21, Cary-Grove 20 : CG a déferlé sur le terrain et a marqué à 55 secondes de la fin et a marqué dans ce qui semblait mener le match de vendredi à la prolongation. Mais le point supplémentaire des Trojans était large à gauche et Prairie Ridge a remporté une victoire de 21-20 vendredi soir à Al Bohrer Field. Les Wolves sont restés invaincus à 5-0.

Woodstock Nord 14, Woodstock 7 : La bataille entre le Thunder et les Blue Streaks avait tout ce qu’une rivalité à travers la ville devrait avoir, y compris un appel controversé de dernière minute. Woodstock a déplacé le ballon vers le 1, mais a été signalé pour une pénalité de conduite antisportive de balle morte qu’il n’a pas pu surmonter.

Crystal Lake Centre 34, Crystal Lake Sud 0 : Le quart-arrière Jason Penza et les Tigers ont pris leur revanche après avoir perdu 36 points contre leurs rivaux de Crosstown la saison dernière. Penza a lancé 406 verges et quatre touchés, en réussissant un autre pour mener son équipe à la rédemption. George Dimopoulos a capté un sommet en carrière de 219 verges et trois scores.

Burlington Central 17, McHenry 7 : Le quart-arrière de deuxième année Landon Arnold et le porteur de ballon de deuxième année Henry Deering ont eu des chances et en ont profité au maximum. Deering a terminé le match avec 75 verges en 20 courses et a marqué le premier touché des Rockets au quatrième quart tandis qu’Arnold a scellé le match avec une passe de touché de 3 verges à Ayden Roth.

Marian Central 55, Christ Roi 0 : Le quart-arrière Cale McThenia et le receveur Christian Bentancur ont montré leur solide connexion vendredi soir, se connectant pour cinq touchés. McThenia a terminé avec 13 passes sur 23 pour 195 verges et six touchés.

Jacobs 55, Dundee-Crown 26 : Caden DuMelle a marqué quatre touchés pour mener les Golden Eagles à une victoire éclatante de la Fox Valley Conference.

Huntley 34, Hampshire 7 : Braylon Bower, Omare Segarra, Bryce Walker et Haiden Janke ont tous marqué pour les Red Raiders pour remporter une solide victoire en FVC.

Marengo 40, Harvard 20 : Isaac Anthony a couru pour 129 verges et a marqué trois touchés alors que les Indiens dominaient lors de leur match KRC/I-8 Blue Division.

Richmond-Burton 42, Plan 7 : Les longs voyages des Rockets ne les ont pas empêchés de revenir à Richmond avec un Victoire de la Division Bleue KRC/I-8.

Orangeville 53, Alden-Hébron 36 : Les Green Giants n’ont pas pu suivre pour remporter une victoire vendredi.