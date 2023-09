Résultats de la semaine 5 ; récapitulatifs de chaque match dans la région de Suburban Life – Shaw Local

Saint-François 33, Joliet catholique 28 : Alessio Milivojevic a lancé pour 322 verges, et le touché de 2 verges de TyVonn Ransom avec 1:15 à jouer a été le vainqueur alors que St. Francis s’est remis de deux touchés pour battre Joliet Catholic 33-28.

IC Préparation Catholique 28, Mariste 21 : Le quart-arrière senior de l’IC Catholic Prep, Dennis Mandala, a organisé une fin spectaculaire et Joey Gliatta a marqué deux touchés en quatre minutes alors que les Knights revenaient en force pour battre Marist 28-21 et rester invaincus.

Batavia 23, Wheaton Nord 17 : L’offensive de Batavia a surmonté deux touchés rappelés pour pénalités pour repousser Wheaton North 23-17 à Batavia vendredi.

St. Charles Nord 42, Wheaton Warrenville Sud 35 (OT) : Jake Furtney de St. Charles North a capté quatre passes de touché, un sommet en carrière, dont le tir gagnant de 12 verges du quart-arrière junior Ethan Plumb en prolongation, alors que St. Charles North a remporté une victoire de 42-35 de la Conférence DuKane lors du retour à la maison des Tigers. .

Fenwick 24, Notre-Dame 13 : L’offensive de Fenwick s’est regroupée après un départ lent et le quart-arrière Marek Hill a lancé 323 verges pour aider les Friars à battre Niles Notre Dame 24-13 vendredi à River Grove.

Glenbard Sud 63, Bartlett 21 : Glenbard South a inscrit 42 points au deuxième quart et a battu Bartlett 63-21.

Glenbard Est 41, Streamwood 7 : Matt Larson a couru pour 122 verges et trois touchés et Blake Salvino a lancé pour 156 verges et deux scores lors de la victoire 41-7 de Glenbard East contre Streamwood.

Downers Grove Nord 38, forêt d’Oak Park-River 6 : Jake Gregorio a couru 147 yards en 11 courses avec un TD de 71 yards, Jake Wander a réalisé un TD de 45 yards et Owen Lansu a lancé des passes TD de 24 et 35 yards et a marqué un score pour les Trojans (5-0, 2 -0).

Downers Grove Sud 34, Morton 0

Glenbard West 55, Leyden 13 (jeudi)

Citron 51, Forêt de Chênes 12

Montini 35 ans, Mariale Catholique 26 ans

Willowbrook 37, Hinsdale Sud 34

York 38, Hinsdale Central 10

Jake Melion a couru pour 213 verges et trois touchés, et Sean Winton a lancé pour 196 verges et deux touchés, un chacun contre Chris Danko et Luke Mailander pour les Dukes (5-0).