Résultats de la semaine 5 ; des résumés pour chaque match – Shaw Local

Plainfield Nord 24, Yorkville 0 : Demir Ashiru a lancé trois passes de touché, deux à Sean Schlanser, et la défense de Plainfield North a fait le reste dans une victoire de 24-0 sur Yorkville dans une confrontation des invaincus de Southwest Prairie West.

[ Photos: Yorkville vs. Plainfield North ]

Minooka 18, Oswego 8 : Un champ arrière complet et une puissante ligne offensive ont propulsé Minooka vers une victoire de 18-8 de la Conférence des Prairies du Sud-Ouest contre Oswego

[ Photos: Oswego vs. Minooka ]

Oswego Est 21, Ouest Aurora 3 : Christian Martyn a remporté une course à pied après avoir réussi une passe de Tre Jones pour un touché de 31 verges, ouvrant la victoire éventuelle 21-3 d’Oswego East sur West Aurora.

Richmond-Burton 49, Plano 6 : Steven Siegel a couru pour 177 verges et deux touchés pour les Rockets, qui menaient 28-0 à la mi-temps. Waleed Johnson a couru pour 81 verges et un TD de 39 verges et Armando Martinez était de 19 en 38 pour 202 verges en passant pour Plano.