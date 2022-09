Prairie Ridge 35, Huntley 7 : Les Wolves ont accumulé 460 verges au sol lors d’une victoire FVC contre les Red Raiders, s’éloignant avec un deuxième quart de 21 points. Le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, a couru pour 226 verges en 22 courses et a marqué sur des courses de TD de 45 et 71 verges.

[ Photos: Huntley vs. Prairie Ridge football ]

Richmond-Burton 48, Marengo 21 : L’arrière des Rockets Steven Siegel a réalisé une performance monstre vendredi soir, courant 23 fois pour 355 verges et sept touchés lors du match d’ouverture de la Kishwaukee River Conference/Interstate 8 pour les deux équipes.

[ Photos: Richmond-Burton vs. Marengo football ]

Cary-Grove 41, Crystal Lake Central 20 : Le quart-arrière des Troyens Peyton Seaburg a couru pour quatre touchés, dont trois en seconde période, alors que les Troyens ont accumulé 422 verges au sol lors de la victoire du FVC contre les Tigers.

Jacobs 28, McHenry 22 : Les Golden Eagles ont terminé avec 378 verges d’attaque, toutes au sol. Antonio Brown avait 190 verges et deux touchés et Joey Scrivani avait 108 verges et un autre score dans la victoire du FVC.

Crystal Lake Sud 27, Hampshire 14 : L’arrière des Gators RB, Nate Van Witzenburg, a couru pour 151 verges et trois touchés alors que les Gators battaient les Whip-Purs dans leur match FVC. WB Caden Casimino a frappé Colton Hess pour l’autre touché de South, un 65 verges.

Dundee-Crown 8, Burlington Central 7 : Les Chargers ont mis en place un entraînement crucial dans les dernières minutes, qui a culminé avec le quart-arrière Zach Randl frappant le receveur large Kali Freeman avec une passe TD de 35 verges avec 1:28 à faire, et DC a ajouté une conversion de deux points pour vaincre les Rockets en leur jeu FVC.

La Salle-Pérou 21, Woodstock North 13 : Un botté de dégagement étouffé par le Thunder a mis en place un touché de 7 verges par Antonio Rodriguez de LP avec 33 secondes à jouer dans le match d’ouverture de la Kishwaukee River / Interstate 8 White Conference.

Saint-Patrick 55, Marian Central 28 : St. Patrick a pris une avance de 13-0 dans les quatre premières minutes contre les Hurricanes et n’a jamais regardé en arrière, s’enfuyant avec une victoire. Marian QB Cale McThenia a lancé pour 272 verges et trois touchés, ainsi qu’un score précipité.

Sycomore 41, Woodstock 0 : Les Blue Streaks n’ont eu aucune réponse contre une défense dominante des Spartans, qui a été mise en évidence par un choix de six du secondeur Ethan Bode.

Rochelle 60, Johnsburg 35 : Les Hubs ont marqué lors de leur première possession, ont récupéré un coup de pied en jeu et ont marqué à nouveau avant que les Skyhawks ne touchent le ballon lors de leur match d’ouverture de la Kishwaukee River Conference / Interstate 8 Blue Division. AJ Bravieri a lancé plus de 300 mètres.

Ottawa 63, Harvard 0 : Le QB d’Ottawa Colby Mortenson a marqué cinq touchés dans la première moitié de la victoire des Pirates sur les Hornets.