Résultats de la semaine 3 ; récapitulatifs pour chaque match – Shaw Local

Lyon 42, Hinsdale Central 17 : Ryan Jackson a lancé trois passes de touché à Travis Stamm et a également réalisé un certain nombre de jeux clés au sol lors de la victoire 42-17 de Lyon contre Hinsdale Central.

[ Photos: Lyons vs. Hinsdale Central ]

Wheaton Nord 35, St. Charles Nord 23 : Les Falcons se sont ressaisis après un touché à la mi-temps et ont sprinté devant St. Charles North pour ouvrir le match de la Conférence DuKane.

[ Photos: Wheaton North vs. St. Charles North ]

Montini 24, Nazareth 23 : Alex Marre a donné le ton avec un touché de 91 verges après 13 secondes et Nick Iron a bloqué un panier potentiel gagnant alors que le temps expirait lors de la passionnante victoire 24-23 de Montini contre Nazareth.

York 47, Downers Grove Sud 7 : Luke Mailander a capté deux touchés et Jake Melion a couru pour 165 verges et deux touchés, et York n’a montré aucun répit en dépassant Downers Grove South 47-7.

IC Préparation Catholique 34, Benet 9 : Joey Gliatta s’est précipité pour trois touchés et Gliatta et Aaron Harvey ont chacun couru plus de 100 verges lors de la victoire 34-9 de l’IC Catholic Prep à Benet.

Glenbard Sud 35, Larkin 0 : La recrue de Notre Dame, Cam Williams, a capté sept passes pour 189 verges et deux touchés, a couru pour un touché et a réussi une interception défensive lors de la victoire 35-0 de Glenbard South contre Larkin.

Genève 28, Wheaton Warrenville Sud 6 : Les arrêts défensifs clés de Genève, associés à une attaque dominante, ont conduit les Vikings à une victoire 28-6 de la Conférence DuKane contre Wheaton Warrenville South vendredi soir à Burgess Field.

Willowbrook 42, sentier Addison 0 : Arthur Palicki a couru trois touchés et en a lancé deux autres lors de la victoire des Warriors contre leur rival de district.

Saint-François 42, Saint-Laurent 28

Hinsdale Sud 28, Leyde 0 (jeudi) : Mikey Jefferson a couru 174 verges et deux touchés et Langston Love a terminé 15 sur 18 avec deux touchés pour les Hornets.