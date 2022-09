Lyon 10, Hinsdale Central 7 : L’interception de Danny Montesano dans la zone des buts à 38,9 secondes de la fin a permis à Lyons Township de gagner 10-7 contre Hinsdale Central, la première victoire invaincue des Lions contre leurs rivaux West Suburban Silver depuis 2013.

Wheaton Nord 27, Batavia 24 : La prise de 58 verges de Karsten Libby a couronné le superbe rallye de Wheaton North de 11 points au quatrième quart pour battre Batavia 27-24.

Downers Grove Nord 27, Downers Grove Sud 7 : Ethan Thulin a capté une passe de touché de 41 verges de Sam Reichert à la fin du troisième quart pour donner définitivement l’avantage à Downers Grove North, et les Trojans ont battu Downers Grove South 27-7.

Montini 26, Marmion 3 : Cole Teschner a lancé deux passes de touché à Mingo Nixon et a couru pour un troisième, George Asay a eu une course TD et a établi un autre score, et a fait partie d’une performance défensive impressionnante lors de la victoire 26-3 de Montini à Marmion vendredi.

Mariste 31, Nazareth 3 : Le quart-arrière mariste Dermot Smyth a lancé pour 208 verges et deux touchés, et a couru pour 60 verges, menant les RedHawks à une victoire de 31-3 à Nazareth dans un match croisé CCL / ESCC.

St.Charles Nord 35, Wheaton Warrenville Sud 20 : Le quart-arrière senior Will Vaske a lancé deux touchés à Jake Furtney et a couru pour un autre, et le bourreau de travail Drew Surges a couru pour une paire de scores pour St. Charles North.

Plan 54, Westmont 0 : Waleed Johnson a couru pour trois touchés et a attrapé un score de 65 verges, et Plano a maîtrisé Westmont 54-0.

IC Catholic Prep 53, Elmwood Park 0 : Dennis Mandala a lancé des passes de touché à KJ Parker et Denzell Gibson et Malik Gray ont couru pour deux touchés pour les Knights (2-1).

Saint François 38, Saint Édouard 0 : Alessio Milivojevic a lancé une passe de TD à Nick Duzansky, Jack Reilly a lancé une passe de TD à Connor Shields et Cole Pickler a réussi 14 verges pour les Spartans (3-0).

Glenbard Sud 56, Larkin 13 : Michael Champagne a lancé cinq passes de touché, deux chacun à Cam Williams et Owen Gibson, et a couru pour un sixième score pour les Raiders (3-0).

York 54, Proviso Ouest 0

Willowbrook 48, Proviso Est 6

Glenbard Est 42, Est Aurora 6