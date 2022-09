Résultats de la semaine 2 ; récapitule pour chaque match dans la région du Northwest Herald – Shaw Local

Crystal Lake Sud 43, Cary-Grove 39 : Le quart-arrière des Gators Caden Casimino a lancé pour 376 verges et a aidé à mener deux séries de buts au cours des cinq dernières minutes alors que les Gators ont surmonté un déficit de 11 points pour dominer les Troyens. Nate Van Witzenburg a réussi un touché de 26 verges de Casimino avec 30,9 secondes à jouer.

Marian Central 54, Johnsburg 38 : Le quart-arrière des Hurricanes Cale McThenia a lancé pour six scores et 427 verges alors que Marian a dominé les Skyhawks dans leur match hors conférence. Rylan Dolter et Christian Bentancur ont tous deux reçu plus de 100 verges et une paire de touchés.

Jacobs 35, Crystal Lake Central 14 : Jacobs QB Max Benner a complété 8 passes sur 12 pour 153 verges et deux touchés pour mener les Golden Eagles devant les Tigers en action FVC. Benner a eu une passe de TD de 26 verges à Grant Stec et un score de 55 verges à Nick True.

Woodstock 31, Calcaire 13 : Le porteur de ballon de Woodstock Kaden Sandoval a marqué un touché de 54 verges dans la première minute de jeu, et les Blue Streaks ont remporté une victoire facile contre les Rockets. Woodstock avait 344 verges au sol.

Woodstock Nord 21, Harvard 14 : Le Thunder a mis fin à une séquence de 11 défaites consécutives et a donné à l’entraîneur-chef Matthew Polnow sa première victoire en carrière avec une victoire serrée contre les Hornets. Kaden Combs a marqué le touché sur une course de 3 verges avec 9:19 à faire.

Huntley 23, McHenry 15 : Ben Wiley a récupéré un échappé et a couru 30 verges pour un score, et James Lang a fourni une interception clé en retard pour les Red Raiders lors de leur victoire FVC contre les Warriors.

Dundee-Crown 36, Hampshire 30 (OT): Les Chargers ont proposé un jeu énorme de chaque côté en prolongation pour dominer les Whip-Purs en action FVC. Tout d’abord, la défense de D-C a arrêté les Whips en quatrième et en pouces en prolongation. Ensuite, le quart-arrière des Chargers Zach Randl a frappé le receveur large Kali Freeman au deuxième essai pour le vainqueur du match.

Prairie Ridge 63, Burlington Central 28 : Les Wolves ont remporté leur deuxième victoire FVC en autant de semaines dans une affaire à score élevé sur la route.

Richmond-Burton 61, Menominee 6 : L’arrière des Rockets Steven Siegel a couru pour trois touchés, Toby Quentral-Quezada en a eu deux et Braxtin Nellessen en a eu un. Jack Martens a renvoyé une interception pour un touché dans la victoire éclatante.

Marengo 41, Canton 20 : Le QB des Indiens Josh Holst a lancé trois touchés et a couru pour trois autres alors que les Indiens ont remporté leur match hors conférence sur la route.