Résultats de la semaine 2 ; récapitulatifs pour chaque match – Shaw Local

Sandwich 42, Péotone 19 : Simeion Harris a couru 187 verges et deux touchés alors que Sandwich battait Peotone et commençait l’année 2-0 lors de la reprise du programme.

Oswego 31, André 7 : Jeremiah Cain, junior d’Oswego, en proie à des blessures la saison dernière, est de retour – et il s’est illustré vendredi avec un touché et une interception lors de la victoire 31-7 des Panthers contre Andrew.

Nouveau Trèves 24, Yorkville 10 : New Trier a réussi deux longs touchés sur des jeux consécutifs et a remporté une victoire de 24-10 contre Yorkville pour gâcher le match d’ouverture à domicile des Foxes.

Plan 29, Manteno 0 : Waleed Johnson a couru 210 verges en 18 courses avec un touché de 64 verges, et a également capté quatre passes pour 51 verges et un touché d’Armando Martinez pour Plano (2-0), qui menait 14-0 à la mi-temps et s’est retiré avec deux plus de TD au quatrième trimestre.

Lincoln-Way Ouest 20, Oswego Est 18 : Zac Hermanson a inscrit un panier de 24 yards et la deuxième interception de Braden Erwin a scellé la victoire des Warriors (2-0), qui ont fait chuter les Wolves à 0-2.