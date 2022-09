Résultats de la semaine 2 ; des résumés pour chaque match – Shaw Local

Yorkville 27, Plainfield Central 0 : Andrew Zook, Andrew Laurich et Ben Alvarez ont chacun eu des sacs, et la défense de Yorkville a maintenu Plainfield Central à 51 verges au total et cinq premiers essais tandis que le junior Michael Dopart a lancé deux touchés lors de la victoire 27-0 des Foxes dans le crossover de la Southwest Prairie Conference.

[ Photos: Yorkville vs. Plainfield Central ]

Plan 45, Manten 22 : Waleed Johnson a couru pour 245 verges et deux touchés, et Armando Martinez a lancé pour 118 verges et un score alors que Plano a rebondi après une défaite d’ouverture de la saison pour battre Manteno 45-22.

Lincoln-Way West 14, Oswego East 6 : Les Wolves ont chuté à 1-1 cette saison.

André 33, Oswego 28 : Les Panthers ont perdu un crève-cœur dans les 30 dernières secondes pour tomber à 0-2 cette saison.