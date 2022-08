Résultats de la semaine 1 ; récapitule chaque match dans la région de Suburban Life – Shaw Local

Naperville Central 24, Hinsdale Central 9 : Le quart-arrière senior Chris McCormack a lancé un touché, le deuxième secondeur Gavin Wade a ajouté un touché sur un mauvais coup de botté de dégagement et la défense de Naperville Central a joué solide pour déclencher une victoire 24-9 sur Hinsdale Central lors d’un match hors conférence à Naperville.

[ Photos: Hinsdale Central vs. Naperville Central ]

IC Catholic Prep 35, Montini 16 : Le quart-arrière de l’IC Catholic Prep, Dennis Mandala, a rejoint son compatriote junior KJ Parker sur des passes de touché de 65 et 84 verges, et les Knights ont remporté une victoire de 35-16 sur Montini.

Nazareth 2, Kankakee 0 : Le joueur de ligne senior de Nazareth, Aaron Bustamante, faisait partie des héros défensifs alors que les Roadrunners ont battu Kankakee dans une bataille défensive 2-0 dans un affrontement entre les équipes classées n ° 1 et n ° 2 de la classe 5A.

Canton de Lyon 38, Buffalo Grove 35 : Le porteur de ballon junior de Lyons Township Jack Cheney, qui a raté toute la saison dernière en raison d’une blessure, a effectué un retour spectaculaire avec 230 verges et quatre touchés alors que les Lions en visite se sont ralliés à Buffalo Grove 38-35.

Wheaton Nord 28, Downers Grove Sud 7 : Le nouveau look de football de Wheaton North ressemblait beaucoup à la saison dernière, enroulant 303 verges d’attaque totale vendredi lors d’une victoire 28-7 à domicile contre Downers Grove South pour ouvrir sa défense du titre d’État 7A.

Downers Grove Nord 36, Hoffman Estates 13 : Noah Battle a parcouru 146 verges et trois touchés, et Downers Grove North a rapidement pris en charge son match à Hoffman Estates qui a été reporté en raison d’une panne de courant vendredi et propulsé vers une victoire 36-13 samedi.

Oak Park-River Forest 35, Fenwick 7 : Jack Gooch a lancé deux touchés et a couru pour un troisième, Khalil Nichols a intercepté trois passes et Oak Park-River Forest a forcé six revirements pour dépasser Fenwick 35-7 lors du premier match des rivaux du quartier depuis 1989.

Siméon 41, Wheaton Warrenville Sud 23 : La recrue de Cincinnati, Malik Elzy, a ébloui avec deux touchés spectaculaires, et Andre Crews a livré une performance exceptionnelle avec 306 verges et trois scores samedi lors de la victoire 41-23 de Simeon sur Wheaton Warrenville South au Gately Stadium.

Glenbard West 33, Mariste 31 : Avec le porteur de ballon partant Joey Pope après une appendicectomie, le receveur large Julius Ellens est intervenu contre Marist et a joué à la fois le porteur de ballon et le receveur pour aider son équipe à une victoire 33-31 samedi /

York 49, Schaumbourg 6

Notre-Dame 28, Willowbrook 0

Deerfield 15, Hinsdale Sud 12

Saint-François 17, Lake Forest 6

Glenbard Sud 44, Est Aurore 12