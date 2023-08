Résultats de la semaine 1 ; récapitulatifs de chaque match dans la région de Suburban Life – Shaw Local

Downers Grove Nord 27, St.Francis 22 : Le touché de 4 verges de Noah Battle avec un peu plus d’une minute à jouer, son deuxième touché du match, rallie Downers Grove North à une victoire de 27-22 à St. Francis.

York 35, Glenbrook Sud 17 : Sean Winton a lancé pour 277 verges et trois touchés à ses débuts en tant que quart-arrière partant de York, et les Dukes ont remporté leur premier match 35-17 à Glenbrook South.

Wheaton Nord 23, Downers Grove Sud 7 : Le secondeur de deuxième année Shane Diericx a récupéré un échappé et une interception, et l’effort défensif inspiré de Wheaton North a mené les Falcons à une victoire de 23-7 à Downers Grove South.

Naperville Central 14, Hinsdale Central 10 : Les Redhawks ont réussi deux passes, ont enregistré un arrêt salvateur tardif et ont blanchi les Red Devils en seconde période pour s’imposer 14-10 lors de la bataille hors conférence d’ouverture de la saison de vendredi.

Glenbard Est 42, Larkin 0 : Blake Salvino a lancé quatre touchés au deuxième quart et Glenbard East a remporté une victoire de 42-0 contre Larkin.

Prospect 24, canton de Lyons 10 : Noah Easter a connu un début difficile, courant 80 verges et un touché, et Prospect s’est remis d’une mi-temps de trois points pour battre Lyon 24-10.

Académie Wheaton 42, St.Michaels 8 : Brett Kasper a réalisé des touchés de 75 verges et 53 verges au cours des deux premières séries, avec Brandon Kiebles et Deonta Giles Ben DeHann ajoutant plus tard des scores dans un effort offensif équilibré. Défensivement, la Wheaton Academy a limité St. Mikes à 103 verges au total grâce à une performance de premier plan d’Ethan Brunner qui a réussi un sac, un plaquage pour perte et quatre plaqués en moins de la moitié du jeu.

Kankakee 33, Nazareth 26

Notre-Dame 15, Willowbrook 12

Riverside-Brookfield 42, Morton 13

Glenbard Sud 56, Aurora Est 21

Montini 56, Westinghouse 12

IC Préparation catholique 47, Bowman 0