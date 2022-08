Résultats de la semaine 1 ; des récapitulatifs pour chaque match dans la zone Record Newspapers – Shaw Local

Vallée de Neuqua 28, Oswego 3 : Mark Mennecke et Neuqua Valley ont surmonté trois revirements en première mi-temps, Mennecke lançant pour deux touchés, et Justen Crawford et la défense des Wildcats ont dominé dans une victoire 28-3 à Oswego vendredi.

[ Photos: Neuqua Valley vs. Oswego football ]

Oswego Est 35, Vallée Waubonsie 7 : La recrue de la marine Tre Jones a couru pour un touché et en a lancé un autre, et Oswego East a commencé et terminé rapidement pour dépasser la vallée de Waubonsie 35-7.

Ottawa 13, Plano 12 : Ottawa a vengé une défaite de la semaine 9 de la saison dernière, conservant le ballon presque toute la seconde moitié pour vaincre Plano 13-12.

[ Photos: Plano vs. Ottawa football ]

Yorkville 42, Roméoville 0