Résultats de la saison 8 et de la semaine 9 du DWCS : Alex Pereira aide son rival de kickboxing Artem Vakhitov à remporter un contrat avec l’UFC

L’ennemi juré d’Alex Pereira est désormais à l’UFC, avec l’aide du champion lui-même.

Mardi soir, le huitième épisode de la saison huit de Série Concurrent a eu lieu à Las Vegas à l’UFC APEX, et après cinq combats, le PDG de l’UFC, Dana White, a remis des contrats à quatre des cinq gagnants.

Mais l’histoire la plus importante de la soirée a été le combat principal entre Artem Vakhitov et Islem Masraf – et le public qu’il a attiré.

Vakhitov est un ancien double champion de Glory Kickboxing et surtout connu pour deux combats avec l’actuel champion des mi-lourds de l’UFC, Alex Pereira. En fait, Vakhitov est le dernier homme à avoir battu Pereira en kickboxing, donc avec un potentiel contrat UFC en jeu, Pereira s’est envolé pour Las Vegas pour s’asseoir au bord de la cage pour son combat.

Cela s’est avéré être une bonne décision pour les deux hommes puisque Vakhitov a surmonté un départ lent pour éliminer Masraf au premier tour. Malgré l’arrivée, c’est la performance de Vakhitov qui a laissé Dana White sur la clôture. En fin de compte, White a déclaré qu’il avait ramené Pereira pour lui parler et que c’était « Poatan » qui s’était porté garant de son ancien ennemi de Glory, ce qui a conduit White à lui proposer un contrat UFC.

Steele brise Blair

Dans l’avant-dernier combat de la soirée, Kody Steele a finalement réussi à tirer son épingle du jeu. Série Concurrent et il en a profité au maximum avec un coup de grâce brutal contre Chasen Blair.

Steele était censé concourir plus tôt cette saison sur Série Concurrent jusqu’à ce que son adversaire se retire du combat quelques instants avant leur combat. Cependant, rien de tel ne s’est produit ce soir, car Blair a non seulement fait le but sur balles, mais a également fait travailler Steele pour cela, bourrant les retraits et réussissant de bonnes combinaisons sur les pieds. Au deuxième tour cependant, Steele a décroché un court crochet au corps qui a nivelé Blair et lui a valu une chance à l’UFC.

Pinto démolit Camacho

Lors du troisième combat de la soirée, l’espoir invaincu Mario Pinto a anéanti Luis Camacho en moins de deux minutes pour décrocher son billet pour l’UFC.

À seulement 26 ans et 8-0 dans sa carrière, Pinto était un grand favori contre Camacho et il a montré le sang-froid d’un combattant avec de nombreuses années d’expérience, prenant son temps pour trouver le terrain avant de terrasser Camacho avec un court crochet gauche. Quelques coups de poing ultérieurs ont terminé le travail et Pinto est passé à 9-0 et à l’UFC.

Dulatov glace Antunes

Lors du deuxième combat de la soirée, Islam Dulatov a détruit Vanilto Antunes avec un KO brutal au premier tour.

Doulatov est entré Série Concurrent en tant que prospect de grande envergure et modèle masculin à temps partiel livré, en le mettant sur Antunes dès la cloche d’ouverture. Antunes a fait de son mieux pour se montrer dur, mais Dulatov a finalement trouvé un foyer pour un méchant coude droit derrière l’oreille qui a instantanément terrassé Antunes et a valu à Dulatov un contrat UFC.

Gauci devance Drilich

Lors du combat d’ouverture de la soirée, Sean Gauci a battu son compatriote australien Anthony Drilich avec une performance soignée.

Gauci et Drilich ont tous deux montré des compétences avancées dans une bataille serrée qui a duré 15 minutes complètes. Gauci n’a pas été en mesure de marquer des retraits tôt et Drilich l’a fait payer avec des combinaisons, mais alors que le champion de la HEX Fight Series a commencé à s’installer, il a commencé à réussir ses propres frappes et à mélanger suffisamment de retraits pour survivre à son compatriote australien.

À la fin de la soirée, White a félicité Gauci et Drilich pour leurs compétences, affirmant qu’ils avaient un avenir brillant mais qu’il ne leur proposerait de contrat ni à l’un ni à l’autre pour le moment.

Consultez les résultats de la semaine 9 du DWCS ci-dessous.

Artem Vakhitov bat. Islem Masraf via TKO (coups de poing) – R1, 4:23

Kody Steele a battu. Chasen Blair via TKO (coups de poing) – R2, 4:07

Mario Pinto déf. Luis Camacho via TKO (coups de poing) – R1, 1:43

Islam Dulatov déf. Vanilto Antunes par KO (coude) – R1, 2:44

Sean Gauci déf. Anthony Drilich par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)