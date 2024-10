Résultats de la pesée de l’UFC 308 : Ilia Topuria, Max Holloway sur le point, Khamzat Chimaev se rapproche

Ilia Topuria et Max Holloway sont à un jour de l’un des combats les plus attendus de l’année à l’UFC 308, mais les pesées officielles ont déjà été riches en drames.

Bien que les 26 combattants en compétition samedi à Abu Dhabi aient réussi à prendre du poids – y compris les têtes d’affiche Topuria et Holloway, tous deux à 145 – une grande partie du buzz vendredi matin concernait le statut de Khamzat Chimaev. « Borz » ne devrait concourir que pour la deuxième fois depuis septembre 2022, après avoir connu plusieurs annulations de combats pour cause de maladie et d’autres problèmes, il y avait donc des raisons pour les fans de se demander s’il parviendrait même à atteindre l’échelle.

Effectivement, Chimaev a été le dernier combattant à intervenir, arrivant bien avant la deuxième heure de la fenêtre officielle. En fait, selon le protocole révisé que l’UFC a utilisé lors de plusieurs événements, les combattants sont encouragés à enregistrer un poids dans la première heure et ce n’est que si cette tentative échoue qu’ils doivent utiliser la deuxième heure. Quoi qu’il en soit, Chimaev, désolé, est monté sur la balance et a pesé avec succès 186 livres pour son combat contre l’ancien champion des poids moyens Robert Whittaker (185,5).

Regardez les moments forts des pesées officielles ci-dessus.

La matinée a présenté deux autres curiosités, les poids légers Mateusz Rebecki et Myktybek Orolbai s’affrontant désormais dans un combat de poids catch de 160 livres, et Farid Basharat contre Victor Hugo est passé à la limite de 145 livres. Ce dernier changement a créé la confusion puisque Hugo pesait le premier à 145,5 livres, suivi de Basharat à 137 livres. Les deux combattants ont récemment concouru chez les poids coq.

La raison de ces changements n’a pas été annoncée.

Consultez les résultats officiels de la pesée de l’UFC 308 ci-dessous.

Carte principale (ESPN+ PPV à 14 h HE)

Ilia Topuria (145) contre Max Holloway (145)

Combattant remplaçant : Diego Lopes (145)

Robert Whittaker (185,5) contre Khamzat Chimaev (186)

Magomed Ankalaev (204,5) contre Aleksandar Rakic ​​(206)

Lerone Murphy (145,5) contre Dan Ige (146)

Shara Magomedov (185) contre Armen Petrosyan (186)

Préliminaires (ESPN+ à 10 h HE)

Ibo Aslan (205) contre Raffael Cerqueira (203)

Geoff Neal (171) contre Rafael dos Anjos (171)

Mateusz Rebecki (160) contre Myktybek Orolbai (159)

Abus Magomedov (185) contre Brunno Ferreira (185,5)

Kennedy Nzechukwu (241) contre Chris Barnett (264)

Farid Basharat (147) contre Victor Hugo (145,5)

Ismail Naurdiev (185) contre Bruno Silva (186)

Rinat Fakhretdinov (171) contre Carlos Leal (169,5)