Attaquant, le ballon US Soccer Star de Fox Sports est réveillé lors de la parade du jour de Thanksgiving Macys 2022 devant Columbus Circle en l’honneur de l’équipe nationale masculine américaine en compétition dans la Coupe du monde de football 2022 au Qatar le 24 novembre 2022 à New York.

Le PDG de Fox, Lachlan Murdoch, a déclaré mercredi que la société n’avait pas vu le marché de la publicité faible que ses pairs ont décrit ces derniers mois. Au lieu de cela, a-t-il dit, ils voient le marché être “fluide et l’argent arrive tard”, mais Fox atteint toujours ses objectifs et ses objectifs de revenus, l’attribuant à son portefeuille de sports et d’actualités en direct.

Les matchs de la NFL et du football universitaire ont contribué à augmenter les cotes d’écoute et les revenus publicitaires, ont déclaré mercredi les dirigeants de Fox.

L’image publicitaire positive est venue alors que l’industrie était aux prises avec un marché publicitaire difficile. Ces derniers mois, de grandes entreprises de médias comme Paramount mondial et Découverte de Warner Bros. qui possèdent des portefeuilles de chaînes de télévision par câble de divertissement en plus des chaînes de sport et d’information, ont mis en garde contre la détérioration du marché publicitaire qui pèse sur leurs activités.

Le bon trimestre était dû en grande partie à une liste d’événements sportifs qui comprenait la Coupe du monde masculine et les matchs du dimanche de la NFL. Les actions de la société ont augmenté de plus de 4% mercredi.

Fox a déclaré qu’il était épuisé sur les spots commerciaux du Super Bowl, avec des prix de pointe à plus de 7 millions de dollars pour des spots de 30 secondes.

Fox a déclaré que ses revenus du deuxième trimestre fiscal avaient augmenté de 4% à 4,61 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier.

Murdoch a déclaré mercredi lors d’un appel avec des investisseurs que la société avait “prospéré” depuis la cession de ses actifs de divertissement à Disney, car elle se concentrait sur les sports et les actualités en direct.

Le service de streaming gratuit de la société, Tubi, a continué d’être un point positif en tant que réponse de Fox aux guerres de streaming. Tubi a enregistré une augmentation de 25 % de ses revenus publicitaires au cours du trimestre et une augmentation de son audience, décembre étant son mois d’audience et d’engagement le plus élevé de tous les temps. Murdoch a déclaré que la société continuerait d’investir et de développer Tubi, notant qu’elle nécessite un investissement minimal par rapport à ses pairs dans l’espace de streaming.

Mercredi, Murdoch a également brièvement expliqué que lui et son père avaient annulé le projet de fusion entre Fox et Société de presse ces dernières semaines après avoir déterminé que le moment n’était pas optimal pour que la combinaison ait lieu. Il a ajouté que la raison d’être de l’accord était d’échelle, de flexibilité et de synergies.

Murdoch a ajouté que la société est ouverte aux opportunités potentielles de fusions et acquisitions. “Nous n’avons rien sur la table aujourd’hui, mais je pense que nous sommes en position de force”, a déclaré Murdoch.