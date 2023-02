Résultats de la durée de vie de la batterie et de la vitesse de charge du Samsung Galaxy S23 Ultra

Nous apportons la touche finale à notre test du Galaxy S23 Ultra. Mais en attendant, nous savons que vous voulez tous savoir à quel point la durée de vie de la batterie est bonne, grâce au nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2. Eh bien, nous allons vous le dire.

Nous allons poser les chiffres ici, mais l’examen sera toujours une plongée plus profonde.

Le Galaxy S23 Ultra bat la cote d’endurance de son prédécesseur de 18 heures. Mais, sans doute plus important encore, le nouveau téléphone bat également son prédécesseur dans chacun de nos tests à l’écran – il a réalisé 4 heures de plus en navigation Web et 5 heures de plus en exécution vidéo. Ce sont des résultats impressionnants étant donné que le S23 Ultra fonctionne avec la même capacité de batterie.

Mais plus encore – le Galaxy S23 Ultra est compétitif par rapport à l’Apple iPhone 14 Pro Max – ce que les gros téléphones de Samsung n’ont pas pu faire depuis des années. Le Galaxy a obtenu une cote d’endurance plus élevée de 5 heures et dépasse l’iPhone de 12 heures entières lors de notre test d’appel. Mais le 14 Pro Max bat toujours le Galaxy S23 Ultra dans les tests à l’écran.

Sur le papier, la charge ne s’est pas améliorée. Il est toujours techniquement plafonné à 45 W, bien que nous ayons constaté une amélioration de la vitesse de charge par rapport au Galaxy S22 Ultra.

En utilisant l’adaptateur Samsung 45W plus rapide, le Galaxy S23 Ultra a atteint 68% lors de notre test de 30 minutes, soit 8% de plus que son prédécesseur. Cependant, les deux ont terminé leur test de charge de 0 à 100 % en 59 minutes.

Fait intéressant, si vous utilisez l’adaptateur Samsung 25 W plus lent, le Galaxy S22 Ultra était plus rapide à la fois dans le test de 30 minutes et dans le test de 0 à 100 %.

Test de charge de 30min (à partir de 0%) Plus c’est haut, mieux c’est OnePlus 11 100%

Motorola Edge 30 Ultra 95%

ZTE Axone 40 Ultra 80%

Xiaomi 12S Ultra 73%

Galaxy S23 Ultra (45W) 68%

Galaxy S22 Ultra (25W) 61%

Galaxy S22 Ultra (45W) 60%

Galaxy S23 Ultra (25W) 56%

Apple iPhone 14 Pro Max 48%

Google Pixel 7 Pro 46%



* Appuyez/survolez les noms des appareils pour plus d’informations