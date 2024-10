Résultats de la diffusion en direct de Dmitry Bivol contre Artur Beterbiev, mises à jour play-by-play

Comme je l’ai mentionné dans mon article sur le Dmitri Bivol contre. Artur Beterbiev heure de début plus tard cet après-midi (samedi 12 octobre 2024) depuis l’intérieur de la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite, c’est une heure importante.

En effet, c’est sans doute l’un des combats les plus grandioses de l’histoire de la Poids lourd léger division et une glorieuse tendance de boxe que nous observons dans la mesure où les grands combattants mettent tout en œuvre. Tyson Fureur contre. Alexandre Ousyk? Des bananes. Terence Crawford contre. Errol Spence? Fantastique. Dmitri Bivol contre Artur Beterbiev?

Bon sang, continuez les hits…

Cette fin d’après midi (pour la plupart d’entre vous qui lisez ce site), diffusion en direct sur DAZNnous avons les quatre titres incontestés des poids lourds légers en jeu lorsque le champion WBA (Bivol) affrontera le roi de l’IBF, de la WBC et de la WBO (Beterbiev). Oh, et ai-je oublié de mentionner qu’ils sont tous les deux invaincus et que Beterbiev a un total parfait de 20 KO en 20 combats ?

Oh, ouais, c’est un combat pour les âges.

La carte diffusera EN DIRECT sur DAZN (diffusion simultanée sur le ESPN+ réseau numérique) avec l’événement principal commençant à peu près à 18 h HE (tous les détails ici).

La sous-carte de cette spéciale propose également de nombreux combats sympas à regarder si vous souhaitez vous connecter plus tôt. Concentrons-nous sur les Cruiserweight invaincus, Jai Opetaiapour le moment. Détenteur du bracelet IBF et Rings Cruiserweight, l’Australien de 29 ans est un grand favori contre le Britannique. Jack Massey. Massey n’est pas vraiment en reste, détenteur des titres européen et Commonwealth Cruiserweight, ainsi que ancien champion IBO. Le fait qu’il soit si fugitif contre un vétéran légitime en dit long sur les capacités de Jai et sur sa future puissance de star.

BIVOL CONTRE. RÉSULTATS RAPIDES BETERBIEV :

175 livres : Artur Beterbiev contre Dmitry Bivol

225+ livres : Fabio Wardley déf. Frazer Clarke – TKO (Rd.1, 2:28)

200 livres : Jai Opetaia déf. Jack Massey – Arrêt de corner TKO (Rd. 6, 2h00)

160 livres : Chris Eubank Jr. déf. Kamil Szeremeta – TKO (Rd.7, 1:50)

126 livres : Skye Nicolson bat. Raven Chapman — Décision unanime (99-91, 98-92×2)

BIVOL CONTRE. BETERBIEV LIVE PLAY-BY-PLAY :

Dmitry Bivol (c) contre Artur Beterbiev (c) pour les titres IBF, WBC, WBO et WBA des mi-lourds

Tour 1 :

Tour 2 :

Tour 3 :

Tour 4 :

Tour 5 :

Tour 6 :

Tour 7 :

Tour 8 :

Tour 9 :

Tour 10 :

Tour 11 :

Tour 12 :

Résultat final :

Fabio Wardley contre Frazer Clarke

Tour 1 : Wardley en beige, Clarke en noir. Ils démarrent doucement. Un bruit sourd juste à côté de Wardley et ses jambes sont bancales. Il semble récupérer et décroche un uppercut pour essayer de faire reculer Wardley. Wardley explose dans une ÉNORME main droite et Clarke tombe. Oh bon sang, non, il est hors de combat, arrête de compter les réf. Oui, c’est tout ce qu’elle a écrit.

Résultat final : Fabio Wardley déf. Frazer Clarke

Jai Opetaia contre Jack Massey pour le titre IBF cruiserweight

Tour 1 : Opetaia en beige et bleu, Massey en rouge et noir. Opetaia commence par une gauche au corps. Il y en a un à l’étage, mais celui-là est partiellement bloqué. Opetaia avance de manière agressive ici, plaçant Massey dos aux cordes et aux virages. Juste à l’étage. Il y a un droit de Massey, mais je ne pense pas qu’il soit clair. Opetaia trouve des tirs à deux mains. « One Smack » Jack au corps. Un droit aussi. Opetaia répond au corps.

10-9 Opétaia

Round 2 : Opetaia avec un contre droit et un joli gauche au corps quelques secondes plus tard. Opetaia fait une feinte puis lance un bon gauche. Deux gauches dans l’intestin. Un à l’étage. Massey décroche pour échapper au corner. Jai décroche une belle courte gauche. Massey n’a rien fait pour gagner le respect d’Opetaia.

10-9 Opétaia

Round 3 : Massey décroche enfin une belle gauche alors qu’Opetaia a raté. C’est sans doute le meilleur cliché pour lui jusqu’à présent. Opetaia est heureux de remettre sa gauche, beaucoup au corps et occasionnellement à l’étage aussi. Opetaia atterrit en bas, se laisse ouvert pour un contre-droit. Opetaia rate, évite un contre, décroche son propre contre-attaque. Massey est resté coincé dans les cordes et s’est fait poivrer.

10-9 Opétaia

Round 4 : Juste à côté de Massey. Opetaia met toujours du travail dans le grenier. Ils se font face, Opetaia au ventre, Massey avec un droit en haut. Massey obtient un autre droit. À gauche de Massey, Opetaia apparaît à droite. Joli contre aux tripes du champion, suivi d’une main droite un peu plus tard. Droits des deux hommes.

10-9 Opétaia

Round 5 : Opetaia soutient Massey jusqu’au coin et se met dans la main droite. La gauche atterrit maintenant. Massey déclenche un combo, je pense que la main gauche est entrée un peu. Opetaia atteint un droit qui lui est propre. Opetaia droite-gauche. Coup. Massey saigne à cause de plusieurs coupures. La solide main droite d’Opetaia étourdit Massey. Opetaia avec un crochet autour de la garde.

10-9 Opétaia

Round 6 : Le coin de Jack Massey voudra peut-être penser à arrêter cela s’il ne parvient pas à faire avancer quelque chose. Voici un peu d’agressivité de la part du Britannique, alors qu’il s’avance vers le ring central et lance un combo. Juste à côté d’Opetaia jusqu’au sommet de la tête. Massey riposte avec un deux-pièces. Opetaia traverse ce que Massey lance, et atterrit même. Opetaia gauche-droite. Il domine l’ancien poids lourd. La main droite en morceaux atterrit et le corner jette l’éponge. Massey a l’air mécontent, mais il se fait écraser.

Résultat final : Jai Opetaia bat Jack Massey

