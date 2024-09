Résultats de la cérémonie de veto – Semaine 10 – Big Brother Network

Préparez-vous à un parcours mouvementé au cours des prochains jours dans la maison Big Brother grâce à ces derniers spoilers révélant qui a été envoyé au Block lors de la cérémonie du Pouvoir de Veto de cette semaine. La nouvelle cible a été fixée dimanche et Makensy a pris ses ordres de marche pour exécuter le mouvement. C’est un mouvement discutable pour son propre jeu, félicitations au cerveau qui a fait cette offre !

Chelsie travaille dur et mérite d’être récompensée ici. Elle a réussi à convaincre Makensy de cibler un allié et de faire son sale boulot à sa place. Quand on est si près de la finale, n’importe quel geste stupide comme celui-ci peut vraiment mettre un frein à vos chances. Mais bon, je suis là pour les flux amusants et un record de DIX semaines consécutives de chaos de Veto !

Spoilers de la cérémonie du pouvoir de veto – Semaine 9

Makensy a décidé de sauver Kimo

Makensy a nommé Leah comme la renommée

Léa et Angela sont les noms définitifs de cette semaine

Dès que les Feeds sont revenus, nous avons vu Leah sortir précipitamment du salon avant de se diriger vers sa chambre. Angela est venue la voir et Leah était en larmes étouffées en déclarant « Je n’en avais aucune idée. Je n’en avais aucune idée ! » Oui, c’est là que se trouve votre aveuglement.

Leah: I had no idea. I had no idea. I should have f'n known! #BB26 pic.twitter.com/Q0vzFWSzQ9 — Big Brother Network #BB26 (@bigbrothernet) September 23, 2024

Nous avons donc maintenant Angela et Leah sur le bloc ensemble. C’est Leah qui est à fond le soir de l’expulsion, mais il y a à peine deux jours, je déclarais prématurément la mort du jeu d’Angela aussi. Donc tout est possible, mais à partir de maintenant, je m’attends à ce que la Chambre saisisse cette opportunité et envoie Leah au jury. Quinn va être ravi !

