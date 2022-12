Résultats de Kroger (KR) T3 2022

Kroger jeudi a relevé ses prévisions pour l’année après que ses bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street, l’inflation continuant de faire grimper les prix que les acheteurs paient pour les produits d’épicerie comme le lait, les œufs et d’autres articles.

Les actions ont augmenté d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que Kroger a rapporté pour la période de trois mois terminée le 5 novembre, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice par action: 88 cents ajustés contre 82 cents attendus

88 cents ajustés contre 82 cents attendus Revenu: 34,2 milliards de dollars contre 33,96 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Kroger au cours du trimestre est tombé à 398 millions de dollars, ou 55 cents par action, contre 483 millions de dollars, ou 64 cents par action un an plus tôt.

Les ventes à l’identique progressent de 6,9 ​​% hors carburant. La mesure spécifique à l’industrie comprend les ventes dans les supermarchés qui fonctionnent en continu depuis au moins 15 mois.

L’opérateur de supermarchés s’attend maintenant à ce que la métrique grimpe de 5,1% à 5,3% pour l’année. Il prévoyait auparavant une croissance de 4% à 4,5%

L’épicier a annoncé en octobre son intention de racheter son concurrent, Albertson , dans le cadre d’un accord évalué à 24,6 milliards de dollars. L’acquisition, si elle est approuvée, combinerait les deuxième et quatrième plus grands épiciers du pays en termes de revenus, selon les données de Numerator, un chercheur de marché.

Kroger a été confronté à un refus de la part des élus et même de ses propres employés, qui ont déclaré que cela nuirait à la concurrence. Plus tôt cette semaine, le PDG Rodney McMullen a témoigné devant des sénateurs qui s’opposent à la fusion lors d’une audience du Congrès. Il a fait valoir que la société fusionnée réduirait les prix des denrées alimentaires et améliorerait l’expérience des clients, car Kroger est en concurrence avec le géant de l’épicerie Walmart et de nouveaux acteurs de l’industrie comme Amazon.

À la clôture de mercredi, les actions de Kroger ont augmenté d’environ 9 % jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé mercredi à 49,19 $, en baisse de moins de 1 %. Sa valeur marchande est de 35,21 milliards de dollars.

