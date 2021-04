JPMorgan Chase devrait publier ses résultats du premier trimestre avant la cloche d’ouverture mercredi.

Voici ce que Wall Street attend:

Gains: 3,10 $ par action, près de 300% de plus qu’un an plus tôt, selon Refinitiv.

Revenu: 30,52 milliards de dollars, 5% de plus qu’un an plus tôt.

Marge nette d’intérêts: 1,79%, selon FactSet

Revenus de trading: Revenu fixe 4,97 milliards de dollars, actions 2,31 milliards de dollars

JPMorgan Chase, la première grande banque à publier ses résultats du premier trimestre, sera étroitement surveillée à la recherche d’indices sur la manière dont le secteur sortira de la pandémie de coronavirus.

Une question clé est de savoir si les banques continueront à libérer des réserves pour pertes sur prêts – et l’ampleur de ces rejets – qui ne sont plus nécessaires à mesure que la reprise économique aux États-Unis s’accélère. Au quatrième trimestre, JPMorgan a dépassé les attentes en partie en libérant 2,9 milliards de dollars de réserves.

JPMorgan, avec la plus grande division de Wall Street au monde en termes de chiffre d’affaires, devrait également bénéficier de frais de banque d’investissement robustes tirés par l’émission record de SPAC, les sociétés de chèques en blanc qui ont connu plus d’activité au premier trimestre que dans toute l’année 2020, elle-même une année record. . Les revenus de négociation devraient également être favorables au cours du trimestre.

Les analystes seront également curieux de connaître le rythme des rachats d’actions que la banque devrait effectuer. Le mois dernier, la Réserve fédérale a déclaré que les banques qui réussiraient le test de résistance du secteur pour 2021 seraient autorisées à reprendre des niveaux plus élevés de paiements de dividendes et de rachats à partir du 30 juin.

Les actions de JPMorgan ont augmenté de 21% jusqu’à présent cette année, par rapport à la progression de 25% de l’indice KBW Bank.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.