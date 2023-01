Résultats de JPMorgan Chase (JPM) au 4e trimestre 2022

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, témoigne lors de l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines intitulée Surveillance annuelle des plus grandes banques des nations, à Hart Building le jeudi 22 septembre 2022.

JPMorgan Chase devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant la cloche d’ouverture vendredi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

actualités liées à l’investissement

Bénéfice : 3,07 $ par action, soit 7,9 % de moins qu’un an plus tôt, selon Refinitiv.

Revenus : 34,3 milliards de dollars, 13 % de plus qu’un an plus tôt.

Provision pour pertes sur créances 1,96 milliard de dollars, selon StreetAccount

Revenus de négociation : titres à revenu fixe 3,76 milliards de dollars, actions 1,92 milliard de dollars

Revenus de la banque d’investissement : 1,57 milliard de dollars

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, sera étroitement surveillée pour obtenir des indices sur la façon dont l’industrie navigue dans une économie à la croisée des chemins.

Les analystes s’attendent à un mélange de tendances contradictoires de la part des banques. Des taux plus élevés aideront les prêteurs à gagner plus de revenus d’intérêts, mais une partie de cette augmentation sera compensée par des provisions plus importantes pour les pertes sur prêts attendues à mesure que l’économie ralentit.

Wall Street ne viendra probablement pas à la rescousse. Les revenus de la banque d’investissement devraient plonger de 50% dans le sillage des marchés gelés des introductions en bourse et des transactions modérées, a déclaré l’analyste de Barclays Jason Goldberg dans une note du 11 janvier.

Cela sera en partie compensé par une augmentation de 10% des revenus de négociation, grâce à un coup de pouce des opérations sur titres à revenu fixe, a-t-il écrit.

Ce qui est peut-être plus intéressant, c’est ce que le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dit à propos de l’économie. Le PDG vétéran a secoué les marchés l’année dernière lorsqu’il a déclaré qu’un “ouragan” économique causé par la Réserve fédérale se dirigeait vers les États-Unis

Les actions de JPMorgan ont grimpé de 4 % cette année, par rapport à la hausse de 6 % de l’indice bancaire KBW.

Les autres grandes banques de détail, y compris Banque d’Amérique , Wells Fargo et Citigroup devraient également publier leurs résultats vendredi, tandis que Goldman Sachs et Morgan Stanley rapport mardi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.