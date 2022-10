Résultats de JPM (JPMorgan Chase) au 3e trimestre 2022

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, témoigne lors de l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines intitulée Surveillance annuelle des plus grandes banques des nations, à Hart Building le jeudi 22 septembre 2022.

JPMorgan Chase devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant la cloche d’ouverture vendredi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 2,88 $ par action, soit 23 % de moins qu’un an plus tôt, selon Refinitiv.

Revenus : 32,1 milliards de dollars, 5,4 % de plus qu’un an plus tôt.

Provision pour pertes sur créances : 1,37 milliard de dollars, selon StreetAccount

Revenus de négociation : Revenu fixe 4,18 milliards de dollars, Actions 2,65 milliards de dollars, selon StreetAccount

Revenus de la banque d’investissement : 1,74 milliard de dollars, par StreetAccount

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, sera surveillée de près pour obtenir des indices sur la façon dont les banques naviguent dans un environnement déroutant.

D’une part, les niveaux de chômage restent faibles, ce qui signifie que les consommateurs et les entreprises ont peu de difficulté à rembourser leurs prêts. La hausse des taux d’intérêt signifie que l’activité de prêt de base des banques devient plus rentable. Et la volatilité des marchés financiers a été une aubaine pour les traders obligataires.

Mais les investisseurs ont récemment abandonné les actions bancaires, poussant JPMorgan et d’autres à de nouveaux creux de 52 semaines cette semaine, craignant que la Réserve fédérale ne déclenche par inadvertance une récession. Les revenus de la banque d’investissement et des prêts hypothécaires ont fortement chuté, et les entreprises pourraient divulguer des dépréciations dans un contexte de baisse des actifs financiers.

En plus de cela, on s’attend à ce que les banques commencent à augmenter les réserves pour les pertes sur prêts en raison des craintes d’une augmentation de la récession ; les six plus grandes banques américaines en termes d’actifs devraient mettre de côté un total de 4,5 milliards de dollars de réserves, selon les analystes.

Cela correspond au ton prudent du PDG Jamie Dimon, qui a déclaré cette semaine qu’il voyait une récession frapper les États-Unis au cours des six à neuf prochains mois.

Le mois dernier, le président de JPMorgan, Daniel Pinto, a averti que les revenus de la banque d’investissement au troisième trimestre se dirigeaient vers une baisse pouvant atteindre 50%, grâce à l’effondrement de l’activité d’introduction en bourse et des émissions de dettes et d’actions. Pour compenser cela, les revenus de négociation se dirigeaient vers un bond de 5% par rapport à l’année précédente grâce à une forte activité de titres à revenu fixe, a-t-il déclaré.

En conséquence, les investisseurs doivent s’attendre à un méli-mélo de tendances contradictoires au cours du trimestre et à une gamme de résultats plus large que d’habitude parmi les six plus grandes institutions américaines.

Les actions de JPMorgan ont chuté de 31 % cette année jusqu’à jeudi, pire que la baisse de 25 % du Indice bancaire KBW .

Morgan Stanley, Well Fargo et Citigroup devraient également rendre compte des résultats vendredi, suivis de Banque d’Amérique lundi et Goldman Sachs mardi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.