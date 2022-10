Résultats de JetBlue (JBLU) T3 2022

Jet Blue Airways a réalisé un bénéfice de 57 millions de dollars pour le troisième trimestre, car la forte demande de voyages et les tarifs plus élevés ont aidé le transporteur à couvrir le carburant plus cher et d’autres coûts.

Les revenus de la compagnie aérienne basée à New York ont ​​​​augmenté de 30% au cours du trimestre par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 2,56 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes. La marge d’exploitation de JetBlue s’est rétrécie à 5,4% contre 9,4% un an plus tôt après que les dépenses ont augmenté de près de 36% par rapport à la même période de 2021.

Voici comment JetBlue s’est comporté au troisième trimestre, par rapport aux attentes de Wall Street selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 21 cents contre 23 cents attendus.

21 cents contre 23 cents attendus. Revenu total: 2,56 milliards de dollars contre 2,56 milliards de dollars attendus.

Les dirigeants de JetBlue discuteront des résultats lors d’un appel à 10 h HE mardi, lorsqu’ils seront probablement confrontés à des questions sur l’acquisition prévue par la compagnie aérienne d’une compagnie aérienne à bas prix Esprit .

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.