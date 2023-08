Résultats de JetBlue (JBLU) T2 2023

Jet Blue Airways a réduit ses perspectives pour 2023 et a mis en garde contre une perte potentielle au cours du trimestre en cours alors que les voyageurs optent pour des destinations à l’étranger et que le transporteur est aux prises avec la fin de son partenariat avec Compagnies aériennes américaines dans le Nord-Est.

JetBlue prévoit un bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année allant de 5 cents à 40 cents, en baisse par rapport à une estimation antérieure d’un bénéfice par action pouvant atteindre 1 $.

Le transporteur basé à New York a déclaré qu’il pourrait afficher une perte ajustée pouvant atteindre 20 cents au troisième trimestre avec des revenus en baisse de 4% à 8% par rapport à la même période l’an dernier.

Les actions de la compagnie aérienne ont baissé de près de 5% dans les échanges avant commercialisation après avoir signalé résultats du deuxième trimestre.

Voici comment l’entreprise s’est comportée au cours de la période, par rapport aux attentes de Wall Street, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 45 cents contre 44 cents attendus

45 cents contre 44 cents attendus Revenu: 2,61 milliards de dollars contre 2,61 milliards de dollars attendus

JetBlue a déclaré un bénéfice net de 138 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ou 41 cents par action, contre une perte nette de 188 millions de dollars, ou 58 cents par action, un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux estimations des analystes.

Les dirigeants des compagnies aériennes cette saison des résultats ont noté un déplacement de la demande vers les voyages internationaux long-courriers, qui ont été touchés pendant la pandémie.

Ce changement, associé à une capacité accrue, fait baisser les tarifs aériens intérieurs, car les voyageurs optent pour de nouvelles destinations à l’étranger, ont-ils déclaré lors de récents appels sur les revenus.

La directrice de l’exploitation de JetBlue, Joanna Geraghty, a déclaré que le changement « exerce une pression sur la demande de voyages intérieurs pendant la période de pointe des voyages d’été.

« Alors que nous restons sur la bonne voie pour réaliser une année rentable et enregistrer des revenus, nous prenons des mesures, notamment en redéployant la capacité pour atténuer ces défis actuels et améliorer les marges », a-t-elle déclaré dans un communiqué sur les résultats.

Parmi les autres défis, citons la fin de l’alliance de JetBlue avec American Airlines dans les aéroports de la région de New York et de Boston après qu’un juge l’a jugée anticoncurrentielle et leur a ordonné de la supprimer. Le partenariat a permis aux transporteurs de partager les passagers et les revenus et de coordonner les itinéraires. Les deux compagnies aériennes ont cessé de vendre leurs vols à la fin du mois dernier.

Geraghty a également cité des contraintes de trafic aérien dans le nord-est. JetBlue et United Airlines a déclaré qu’une pénurie de contrôleurs aériens a exacerbé les perturbations des vols résultant des orages de fin juin et juillet.

Environ 46 % des vols de JetBlue sont arrivés en retard du 1er au 30 juillet, selon FlightAware, avec un retard moyen de 85 minutes, supérieur à la moyenne nationale de 28 % des vols retardés de 60 minutes en moyenne.