Résultats de Jack Perry contre Katsuyori Shibata à AEW WrestleDream 2024, y compris les retours de MJF et Adam Cole

Jack Perry (c) contre Katsuyori Shibata pour le titre TNT a eu lieu à AEW WrestleDream 2024. Voici les faits saillants…

* Shibata a déjoué Perry au début du match et Perry est allé à l’extérieur pour se regrouper. Perry a jeté de l’eau sur Shibata et a profité de la colère de Shibata. Shibata a commencé à absorber les côtelettes de Perry et a livré ses propres côtelettes à Perry. Perry a essayé de donner un coup de pied à Shibata et Shibata les a repoussés.

Jack Perry obtient exactement ce qu’il attendait de Katsuyori Shibata ! Commande #AEWWrestleDream EN DIRECT sur PPV !https://t.co/JlBXZPLNGj@Boy_Myth_Legend | @K_Shibata2022 pic.twitter.com/NIdoCleeVu – Toute la lutte d’élite (@AEW) 13 octobre 2024

* Perry a finalement pris l’avantage avec la soumission du piège mais Shibata a atteint la corde. Perry a donné à Shibata un DDT sur le sol et a continué à travailler sur Shibata sur le ring. Shibata a repris le dessus et a appliqué un dormeur mais avait le dos sur le tapis avec les épaules baissées, ce qui a permis à Perry d’être déclaré vainqueur.

* Perry allait attaquer Shibata avec le titre TNT après le match mais Daniel Garcia a couru pour effectuer l’arrêt. MJF a ensuite fait une apparition et Perry a frappé Garcia par derrière avec le titre.

https://x.com/AEW/status/1845267847536075018

* MJF a coupé une promo et a commenté la réalisation de films pendant son absence. MJF a révélé qu’il avait trouvé sa bague Dynamite Diamond et qu’il allait l’utiliser lorsque la musique d’Adam Cole jouerait. Un Cole de retour a ensuite couru et a effectué l’arrêt pour Garcia.