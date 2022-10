Résultats de GS (Goldman Sachs) 3T 2022

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs & Co., prend la parole lors d’une interview de Bloomberg Television lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills, Californie, États-Unis, le lundi 29 avril 2019.

Goldman Sachs devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant la cloche d’ouverture mardi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 7,69 $ par action, soit 49 % de moins qu’un an plus tôt, selon Refinitiv

Revenus : 11,41 milliards de dollars, 16 % de moins qu’un an plus tôt.

Revenus de négociation : titres à revenu fixe 3 milliards de dollars, actions 2,59 milliards de dollars

Banque d’investissement : 1,84 milliard de dollars

Les traders de Goldman feront-ils assez bien pour compenser les faibles résultats de la banque d’investissement ?

C’est la question après les rapports bancaires mitigés jusqu’à présent. Alors que Wall Street rivalise notamment JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont enregistré de fortes baisses des revenus de la banque d’investissement au troisième trimestre, des résultats obligataires meilleurs que prévu dans un contexte de volatilité des marchés ont contribué à soutenir leurs activités institutionnelles.

Les traders de Goldman ont tendance à surperformer les autres banques pendant les périodes de forte volatilité, ce qui pourrait aider l’entreprise. Mais la chute des marchés pourrait également entraîner des démarques dans d’autres divisions, ce qui pourrait compenser une partie de cette force.

Une autre question est de savoir combien de temps les activités de consommation de la banque continueront à perdre de l’argent, un sujet sensible parmi les investisseurs en raison de son effet de levier sur l’entreprise alors que l’action était déprimée.

Le PDG David Solomon est sur le point d’annoncer une réorganisation d’entreprise qui combine les activités de la banque quatre divisions principales en trois, selon les personnes connaissant le plan. Cette décision divise les opérations grand public de Goldman et répartit les parties en deux nouvelles divisions, ont déclaré les sources.

Les actions de Goldman se négocient au prix le plus bas par rapport à la valeur comptable tangible parmi les six plus grandes banques américaines, à l’exception de Citigroup, une situation à laquelle Solomon veut sûrement remédier.

Les actions de la banque ont chuté de près de 20% cette année jusqu’à lundi, par rapport à la baisse de 26% de l’indice bancaire KBW.

La semaine dernière, JPMorgan et Wells Fargo ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre en générant des revenus d’intérêts supérieurs aux attentes. Citigroup a également dépassé les estimations des analystes, et Morgan Stanley a raté le coup alors que les marchés instables ont nui à son activité de gestion des investissements.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.