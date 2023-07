Résultats de Goldman Sachs (GS) au 2e trimestre 2023

Le PDG David Solomon, Goldman Sachs, lors d’une télévision Bloomberg à la conférence sur les services financiers Goldman Sachs à New York, le 6 décembre 2022.

Goldman Sachs devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture mercredi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 3,18 $ par action, selon Refinitiv

Chiffre d’affaires : 10,84 milliards de dollars

Revenus de négociation : revenu fixe de 2,78 milliards de dollars ; actions 2,42 milliards de dollars, par FactSet

Revenus des services bancaires d’investissement : 1,49 milliard de dollars

Des attentes ont été fixées faible pour Goldman ce trimestre.

La banque est confrontée à un environnement difficile pour ses activités les plus importantes alors que l’effondrement des activités de banque d’investissement et de négociation se prolonge. En plus de cela, Goldman a averti les investisseurs des dépréciations sur l’immobilier commercial et des dépréciations liées à son projet de vente de l’unité fintech GreenSky.

Dans l’ensemble, la banque devrait afficher certains des résultats les plus faibles du mandat du PDG David Solomon.

Contrairement à des rivaux plus diversifiés, Goldman tire la majorité de ses revenus des activités volatiles de Wall Street, y compris le trading et la banque d’investissement. Cela peut entraîner des rendements démesurés en période de boom et des sous-performances lorsque les marchés ne coopèrent pas.

Goldman a déclaré que les revenus de trading se dirigeaient vers une baisse de 25% au cours du trimestre. La banque d’investissement a été faible en raison de la faiblesse des émissions et des introductions en bourse au milieu des augmentations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Mais rival JPMorgan Chase a publié des résultats commerciaux et bancaires meilleurs que prévu la semaine dernière, affirmant que l’activité s’est améliorée à la fin du trimestre, il est donc possible que Goldman dépasse ses prévisions.

Les analystes interrogeront probablement Solomon sur ses plans pour continuer à se retirer de sa poussée malheureuse vers les services bancaires aux particuliers. Goldman aurait été en pourparlers pour décharger son activité Apple Card sur American Express mais on ne sait pas jusqu’où ces pourparlers ont avancé.

Les actions de Goldman ont chuté de près de 2 % cette année, par rapport à la baisse d’environ 18 % de l’indice bancaire KBW.

Vendredi, JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo chacun a affiché des bénéfices qui ont dépassé les attentes des analystes dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés. Mardi, Banque d’Amérique et Morgan Stanley ont également rapporté des résultats supérieurs aux prévisions.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.