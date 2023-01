Résultats de General Motors (GM) T4 2022

DÉTROIT — Moteurs généraux devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant la cloche mardi. Voici ce à quoi Wall Street s’attend, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,69 $

1,69 $ Revenu: 40,65 milliards de dollars

En novembre, GM a resserré sa fourchette projetée pour le bénéfice ajusté de 2022 entre 13,5 et 14,5 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures comprises entre 13 et 15 milliards de dollars. Il a également augmenté sa prévisions de flux de trésorerie entre 10 et 11 milliards de dollars, passant de 7 à 9 milliards de dollars.

Alors que les investisseurs surveilleront les résultats du quatrième trimestre à la recherche de signes de baisse de la demande des consommateurs ou de dilution des bénéfices, les prévisions du constructeur automobile pour 2023 devraient être à l’honneur.

Goldman Sachs a déclaré qu’il s’attend à ce que les prévisions de GM soient inférieures au consensus, “en raison du prix et du mix ainsi que de la baisse des bénéfices des services financiers”. Le constructeur automobile devrait se diriger vers une baisse d’environ 20 % du bénéfice ajusté par action pour l’ensemble de l’année 2023, selon les estimations de Refinitiv.

Les constructeurs automobiles ont enregistré des résultats records ces dernières années dans un contexte de pénurie de véhicules neufs et de demande résiliente des consommateurs. Ils ont compté sur une demande refoulée soutenue à mesure que les niveaux de stocks se régularisent, dans l’espoir d’éviter de fortes remises ou des incitations à vendre des véhicules.

Mais ce scénario se normalise lentement, laissant les prix et les bénéfices des véhicules neufs fluctuer.

Au cours du quatrième trimestre 2021, GM a annoncé un BPA ajusté de 1,35 $ et un chiffre d’affaires de 33,58 milliards de dollars, dépassant l’estimation du BPA de Wall Street de 1,19 $ par action, mais en deçà de l’estimation de 34,01 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.