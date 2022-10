Résultats de General Motors (GM) T3 2022

DÉTROIT – Moteurs généraux devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant la cloche de mardi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,88 $

1,88 $ Revenu: 42,22 milliards de dollars

On s’attend à ce que la plupart des investisseurs regardent au-delà des résultats du constructeur automobile de Detroit au cours du trimestre en faveur de tout changement dans les prévisions ou les commentaires concernant les problèmes économiques plus importants. L’inflation en particulier a déjà dominé la conversation à Wall Street au début de la saison des résultats.

Les bénéfices et les prévisions de l’industrie automobile sont surveillés de près par les investisseurs à la recherche de tout signe indiquant que la demande des consommateurs pourrait s’affaiblir dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de craintes de récession imminente.

En juillet, GM a réaffirmé ses prévisions annoncées précédemment pour l’année qui prévoyaient un bénéfice net compris entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts compris entre 13 et 15 milliards de dollars, soit 6,50 et 7,50 dollars par action.

GM prévoit également une trésorerie automobile nette pour l’ensemble de l’année comprise entre 16 milliards de dollars et 19 milliards de dollars et guidée par un flux de trésorerie disponible automobile ajusté de l’ordre de 7 à 9 milliards de dollars.

Au cours du troisième trimestre de l’année dernière, la société a déclaré un BPA ajusté de 1,52 $ et un chiffre d’affaires de 26,78 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street de 96 cents par action et de 26,51 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.