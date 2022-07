Résultats de General Motors (GM) T2 2022

General Motors a annoncé des bénéfices au deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street après que la société n’a pas été en mesure d’expédier près de 100 000 véhicules d’ici la fin du trimestre en raison de pénuries de pièces.

Mais la société a maintenu ses précédentes prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, affirmant qu’elle est convaincue qu’elle sera en mesure d’augmenter la production au second semestre 2022. Elle a également confirmé qu’elle avait bloqué des approvisionnements suffisants en matériaux critiques liés aux batteries pour soutenir son projet de construire 1 million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord à partir de 2025.

Voici les chiffres cléspar rapport aux attentes consensuelles de Wall Street telles que compilées par Refinitiv.

Bénéfice ajusté par action : 1,14 $, contre 1,20 $ attendu et 1,97 $ au deuxième trimestre 2021.

1,14 $, contre 1,20 $ attendu et 1,97 $ au deuxième trimestre 2021. Revenu: 35,76 milliards de dollars, contre 33,58 milliards de dollars attendus et 34,17 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.

35,76 milliards de dollars, contre 33,58 milliards de dollars attendus et 34,17 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. EBIT ajusté : 2,34 milliards de dollars, contre 4,12 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.

2,34 milliards de dollars, contre 4,12 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Marge ajustée à l’EBIT: 8,0%, contre 11,2% au premier trimestre 2022 et 10,4% au deuxième trimestre 2021.

La PDG Mary Barra a déclaré dans une déclaration que GM a des “accords contraignants” sécurisant toutes les matières premières liées aux batteries dont il aura besoin pour construire 1 million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord d’ici 2025, y compris de “nouveaux accords pluriannuels” annoncés aujourd’hui avec Livent Corp. pour le lithium, et avec LG Chem, partenaire de batterie de longue date de GM, pour le matériau cathodique.

Comme d’autres constructeurs automobiles mondiaux, GM a dû faire face à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement au cours des derniers trimestres alors que les épidémies de Covid-19 – et plus récemment, l’invasion de l’Ukraine par la Russie – ont forcé des fermetures d’usines et fait des ravages dans la logistique dans le monde entier.

GM a averti les investisseurs le 1er juillet qu’il avait environ 95 000 véhicules avec des composants manquants dans son inventaire. GM, comme la plupart des constructeurs automobiles, comptabilise les revenus lorsqu’un véhicule terminé est expédié aux concessionnaires, pas avant.

“Nous avons fonctionné avec des volumes inférieurs en raison de la pénurie de semi-conducteurs au cours de l’année écoulée, et nous avons obtenu de solides résultats malgré ces pressions”, a déclaré Barra. “Il y a des inquiétudes concernant les conditions économiques, bien sûr. C’est pourquoi nous prenons déjà des mesures proactives pour gérer les coûts et les flux de trésorerie, notamment en réduisant les dépenses discrétionnaires et en limitant l’embauche aux besoins critiques et aux postes qui soutiennent la croissance.

“Nous avons également modélisé de nombreux scénarios de ralentissement et nous sommes prêts à prendre des mesures délibérées quand et si nécessaire”, a déclaré Barra.

Barra a déclaré que GM est toujours convaincu qu’il respectera ses prévisions précédentes pour l’année complète. La société prévoit un bénéfice net compris entre 9,6 milliards de dollars et 11,2 milliards de dollars pour 2022.

“Cette confiance vient de notre attente selon laquelle la production mondiale et les livraisons en gros de GM augmenteront fortement au second semestre”, a-t-elle déclaré.

