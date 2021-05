Résultats de General Motors (GM) au premier trimestre 2021

General Motors a annoncé mercredi ses résultats du premier trimestre avant la cloche d’ouverture à Wall Street.

Voici les chiffres:

BPA ajusté: 2,25 $, contre 1,04 $ attendu sur la base des estimations moyennes des analystes compilées par Refinitiv.

Revenu: 32,47 milliards de dollars, contre 32,67 milliards de dollars attendus.

GM a surmonté les défis constants d’une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, qui a provoqué des fermetures d’usines et devrait réduire des milliards de dollars les bénéfices de l’industrie en 2021.

Les prévisions de bénéfice de GM pour l’année sont de 10 à 11 milliards de dollars, ou de 4,50 à 5,25 dollars par action, en bénéfices avant impôts ajustés et en flux de trésorerie disponible ajusté pour l’automobile de 1 à 2 milliards de dollars. Les prévisions ont pris en compte l’impact potentiel d’une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, y compris un impact de 1,5 milliard de dollars à 2 milliards de dollars sur les bénéfices et une diminution de 1,5 milliard de dollars à 2,5 milliards de dollars sur son flux de trésorerie disponible.

À la fin du premier trimestre, le directeur financier Paul Jacobson a déclaré aux investisseurs qu’il était « de plus en plus confiant » que le constructeur atteindrait ses objectifs de bénéfices pour l’année malgré la pénurie de puces.

Outre les bénéfices, Wall Street se tourne vers la PDG Mary Barra et d’autres dirigeants pour avoir un aperçu d’un certain nombre d’autres problèmes – des mises à jour de ses prévisions 2021 et d’une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs à ses véhicules électriques et autonomes.

GM a déclaré un bénéfice avant impôts ajusté de 1,3 milliard de dollars, ou 62 cents par action, au premier trimestre de 2020, alors que le coronavirus a commencé à fermer des usines. Le chiffre d’affaires était de 32,7 milliards de dollars au cours de ce trimestre.

