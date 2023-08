Résultats de Gap (GPS) T2 2023

Écart a publié jeudi des résultats mitigés et des prévisions décevantes pour le trimestre en cours, alors que le détaillant de longue date du centre commercial a mis en garde contre un « consommateur incertain » et a enregistré un nouveau trimestre de ventes en baisse pour ses quatre marques.

La société prévoit une baisse des ventes nettes dans une fourchette à deux chiffres pour le troisième trimestre fiscal, par rapport aux ventes nettes de 4,04 milliards de dollars de l’année dernière. Les analystes s’attendaient à une baisse des ventes de 6,8% au troisième trimestre, selon les estimations compilées par Refinitiv.

Pour la période de trois mois terminée le 29 juillet, Gap a dépassé les estimations de Wall Street en termes de résultats, mais n’a pas atteint les résultats en termes de résultats.

Voici comment le détaillant de vêtements s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête menée auprès des analystes par Refinitiv :

Bénéfice par action : 34 cents, ajusté contre 9 centimes attendus

contre 9 centimes attendus Revenu : 3,55 milliards de dollars contre 3,57 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net déclaré de la société pour le trimestre était de 117 millions de dollars, ou 32 cents par action, contre une perte de 49 millions de dollars, ou 13 cents par action, un an plus tôt. Hors coûts de restructuration ponctuels, Gap a déclaré un bénéfice net de 34 cents par action.

Les ventes ont chuté de 8% à 3,55 milliards de dollars, contre 3,86 milliards de dollars un an plus tôt.

Les ventes des magasins comparables de l’entreprise ont baissé de 6 % au cours du trimestre, alors que les analystes s’attendaient à une baisse des ventes comparables de 4,4 %, selon StreetAccount.

Les marges brutes, en hausse au cours des deux derniers trimestres, ont augmenté de 3,1 points de pourcentage à 37,6% grâce à la baisse des dépenses de fret aérien et au ralentissement des escomptes, a indiqué Gap. Il s’attend à ce que les marges brutes continuent de croître tout au long de l’exercice.

À mi-chemin de l’exercice financier de Gap, le détaillant s’attend à ce que ses ventes pour l’année entière chutent dans la fourchette moyenne à un chiffre par rapport à l’année dernière, ce qui est conforme à ce que les analystes attendaient, selon Refinitv.

Le rapport intervient deux jours après le mandat de Richard Dickson en tant que nouveau PDG de Gap. L’ancien Mattel Le dirigeant, qui a pris ses nouvelles fonctions mardi, est un expert en image de marque qui a supervisé la franchise Barbie de Mattel. Gap parie que Dickson pourra insuffler une nouvelle vie à ses marques : sa bannière éponyme, Old Navy, Banana Republic et Athleta.

Les quatre marques, qui proposent des assortiments et des clientèles très différents, ont connu trimestre après trimestre une baisse de leurs ventes et cette tendance s’est poursuivie.

Voici un aperçu plus détaillé de leurs performances au cours du deuxième trimestre fiscal :

Ancienne Marine : Le détaillant de vêtements abordables et principal moteur de revenus de Gap a vu ses ventes et ses ventes comparables baisser de 6 % à 1,96 milliard de dollars. Son client cible, le consommateur à faible revenu, a moins magasiné au cours du trimestre et les ventes ont été lentes dans sa catégorie active. La marque a vu des points positifs dans les hauts pour femmes, les bas tissés et des hausses chez les hommes et les enfants.

Écart: La bannière éponyme de Gap a vu ses ventes baisser de 14 %, à 755 millions de dollars, par rapport à la même période de l’année dernière. La marque a subi la pression de la fermeture de Yeezy Gap et de la vente de Gap China. Les ventes ont été fortes dans la catégorie femme, mais ont été compensées par les fermetures de magasins en Amérique du Nord. Les ventes comparables ont baissé de 1 %.

République bananière : Les ventes ont diminué de 11 % à 480 millions de dollars par rapport à l’année dernière, tandis que les ventes comparables ont diminué de 8 %. La marque connaît une croissance démesurée par rapport aux trimestres précédents lorsqu’elle a constaté une augmentation de la demande de la part des acheteurs qui avaient soudainement besoin de vêtements pour travailler et sortir à nouveau après la fin de la pandémie de Covid.

Athlète : La marque de vêtements de sport a réalisé un chiffre d’affaires de 341 millions de dollars. Alors que le chiffre d’affaires n’a baissé que de 1 % par rapport à la même période de l’année dernière, les ventes comparables ont baissé de 7 %. Pour un troisième trimestre consécutif, Gap a raté la cible de ce que recherchaient les clients d’Athleta alors que la marque continue de lutter pour trouver le bon assortiment de produits.

« Nous constatons des signes encourageants de progrès, à mesure que nos équipes rationalisent la façon dont nous travaillons afin que nous puissions nous concentrer sur des initiatives motrices de croissance – un cercle vertueux que nous chercherons à devenir notre norme », a déclaré Dickson dans un communiqué de presse. « Cela signifie que nous devons faire les choses différemment, en nous concentrant clairement sur la redéfinition de la signification de nos marques pour les consommateurs, en nous concentrant sur la créativité, en concevant la pertinence comme une poursuite plutôt qu’un objectif, et en tirant parti de notre remarquable héritage pour façonner un nouvel avenir passionnant. «

Le président de Gap, Bob Martin, qui a occupé le poste de PDG par intérim pendant plus d’un an avant la nomination de Dickson, s’est efforcé de restructurer l’entreprise et de rationaliser son organisation de gestion afin que le nouveau directeur général puisse être opérationnel dès son arrivée. .

Au cours de l’année dernière, Gap a supprimé plus de 2 000 employés, soit environ 25 % de ses fonctions au sein de l’entreprise, ce qui a augmenté le nombre de subordonnés directs de chaque manager de deux à quatre et réduit les niveaux de direction de 12 à huit, a indiqué précédemment l’entreprise. .

Les réductions visaient à supprimer les couches de bureaucratie et de bureaucratie afin de rendre Gap plus agile dans sa prise de décision et de se concentrer sur ses efforts créatifs, a déclaré la société précédemment.

Les licenciements permettent à Gap d’économiser environ 300 millions de dollars, dont la première moitié aura lieu au cours de l’exercice 2023. Au cours de son dernier trimestre clos le 29 avril, les marges de Gap ont bondi de 5,6 points de pourcentage d’une année sur l’autre pour atteindre 37,1 %, faisant grimper ses actions dans les échanges après-vente malgré un autre trimestre de ventes en baisse.