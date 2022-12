Résultats de GameStop (GME) T3 2022

Un écran affiche le logo et les informations commerciales de GameStop sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 29 mars 2022.

GameStop a déclaré mercredi que ses ventes au troisième trimestre fiscal avaient diminué et que sa trésorerie avait fortement diminué, alors que le détaillant de briques et de mortier s’efforçait d’étendre sa présence numérique.

Au cours du troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 29 octobre, les ventes totales de GameStop étaient d’environ 1,2 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars à la même période l’an dernier. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société sont tombés à près de 804 millions de dollars, contre environ 1,4 milliard de dollars un an plus tôt.

Les actions de la société ont à peine bougé en dehors des heures de négociation mercredi, après avoir baissé de 4,8% au cours de la session ordinaire.

GameStop s’est efforcé de devenir rentable et de réorganiser son activité de vente au détail physique, après ce que les dirigeants ont qualifié d’années de sous-investissement. Au cours des derniers mois, le détaillant a changé de direction et s’est concentré sur des initiatives visant à l’ancrer davantage dans le monde numérique.

La société a déclaré une perte nette de près de 95 millions de dollars, une légère amélioration par rapport à une perte d’environ 105 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Les résultats de GameStop ne peuvent être comparés aux estimations car trop peu d’analystes couvrent l’entreprise.

Le détaillant a continué de détenir beaucoup de stocks dans son bilan : 1,13 milliard de dollars à la fin du trimestre, bien qu’en légère baisse par rapport à 1,14 milliard de dollars à la même période l’an dernier. Comme d’autres détaillants, GameStop a fait face à un arriéré d’inventaire après avoir intentionnellement gonflé des marchandises pour faire face à une demande client plus élevée et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La société, connue sous le nom de stock de mèmes, a adapté ses activités à un monde numérique. Il a fait appel à de nouveaux dirigeants, dont le PDG Matt Furlong, un Amazone vétéran et fondateur de Chewy et investisseur activiste Ryan Cohen en tant que président du conseil d’administration.

Pourtant, le détaillant de brique et de mortier a eu du mal à générer des bénéfices ces dernières années, ce qui a entraîné des réductions de coûts et un bouleversement de la direction. Plus tôt cette année, il a licencié le directeur financier Mike Recupero et licencié des employés.

La société a également lancé un marché NFT en juillet, qui a été ouvert au public pour des tests bêta. Le marché permet aux utilisateurs de connecter leurs propres portefeuilles d’actifs numériques, y compris le portefeuille GameStop récemment lancé, afin qu’ils puissent acheter, vendre et échanger des NFT contre des biens virtuels.

GameStop a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que ses ventes attribuables aux relations de marque nouvelles et élargies “étaient fortes au cours du trimestre, tandis que les ventes dans la catégorie des objets de collection sont restées fortes depuis le début de l’année”.

GameStop a déclaré le mois dernier qu’il avait mis fin à son partenariat avec FTX, après le dépôt de bilan de l’échange cryptographique. Quelques mois plus tôt, GameStop avait annoncé le partenariat dans le but de présenter à ses clients le monde et le marché de la cryptographie, et avait également commencé à proposer des cartes-cadeaux FTX dans certains de ses magasins.

Dans un tweet, la société a déclaré qu’elle rembourserait intégralement les clients concernés.