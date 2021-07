Résultats de Ford (F) T2 2021

Le PDG de Ford Motor Co., Jim Farley, prend la parole lors d’une conférence de presse au Rouge Complex à Dearborn, Michigan, le 17 septembre 2020.

DETROIT – Ford Motor a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année après avoir annoncé un bénéfice surprise, affirmant qu’il vendait plus de voitures plus chères.

Ses revenus ont légèrement dépassé les attentes en raison de la pénurie mondiale actuelle de puces semi-conductrices.

Voici comment Ford a comparé avec ce que Wall Street attendait sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv.

Résultats ajustés : 13 cents par action, ajusté vs une perte de 3 cents par action

13 cents par action, ajusté vs une perte de 3 cents par action Chiffre d’affaires automobile : 24,13 milliards de dollars contre 24,25 milliards de dollars

Ford a relevé ses attentes de bénéfice ajusté avant impôts d’environ 3,5 milliards de dollars pour l’année entière, à entre 9 et 10 milliards de dollars. Le volume devrait augmenter d’environ 30% entre le premier et le second semestre de l’année, grâce à une amélioration des facteurs de marché, selon la société.

Ford a déclaré le mois dernier que son bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre dépasserait ses attentes et serait « considérablement meilleur qu’un an plus tôt », tandis que son bénéfice net serait « considérablement inférieur » à celui de la même période l’an dernier.

La société a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et une perte avant impôts ajustée de 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre 2020.

En avril, Ford a prévu que son bénéfice avant impôts ajusté pour l’année s’échelonnerait de 5,5 à 6,5 milliards de dollars, y compris un effet négatif d’environ 2,5 milliards de dollars dû à la pénurie de semi-conducteurs. Cet impact était le haut de gamme d’une perte précédemment guidée en raison du problème.

En dehors des bénéfices de Ford et de toute modification des prévisions, les analystes de Wall Street rechercheront des mises à jour sur le plan de redressement Ford + du PDG Jim Farley, la pénurie de puces semi-conductrices et les lancements de nouveaux produits.

Les actions de Ford ont plus que doublé depuis que Jim Farley est devenu PDG en octobre, y compris un bond de plus de 50 % jusqu’à présent cette année.