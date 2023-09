Résultats de football universitaire, jeux, mises à jour

À présent, vous savez déjà ce qui vous attend aujourd’hui. La semaine 4 présente la liste de football universitaire la plus chargée de mémoire récente avec six matchs classés par classement et cela n’inclut même pas un match Florida State-Clemson qui a mis tout le monde sur le bord de son siège en début de journée.

Il y aura du beau football à regarder du matin au soir, alors attachez votre ceinture et restez avec nous pendant toute cette journée épique.

Voici ce que nous regarderons plus tard samedi (à toutes heures de l’Est, cotes via BetMGM) :

Heure : 19h | Télévision : Renard | Ligne : OSU-3 | Total : 57,5

Les deux équipes qui restent dans le Pac-12 en ruine cherchent à se disputer le titre de conférence avant que la ligue telle que nous la connaissons ne disparaisse. L’État de l’Oregon vient de remporter une saison de 10 victoires et connaît un bon départ en 2023 avec des victoires dominantes contre l’État de San Jose, l’UC Davis et l’État de San Diego. Les Beavers ont fait appel au QB de transfert de Clemson, DJ Uiagalelei, pendant l’intersaison pour élever une attaque lourde. L’État de Washington a également pris un départ 3-0. Les Cougars ont détruit l’État du Colorado sur la route et ont bouleversé le Wisconsin à domicile avant de s’occuper du nord du Colorado ce week-end. Cameron Ward est sous-estimé parmi les nombreux grands QB du Pac-12 et il a été excellent lors de sa deuxième saison à la WSU.

Heure : 19h30 | Télévision : NBC | Ligne : OSU-3 | Total : 55,5

L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, a une fiche de 48-6 depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur-chef à temps plein, mais sa défaite contre le Michigan deux années consécutives et son échec douloureux lors de la demi-finale du CFP de l’année dernière lui imposent un examen minutieux supplémentaire. Les Buckeyes ont pris un départ 3-0, mais travailler avec le nouveau quart partant Kyle McCord a été un processus. Comment va-t-il gérer son premier environnement routier bruyant ? Et d’un autre côté, c’est l’un des plus gros matchs au Stade Notre-Dame depuis des années et une opportunité majeure pour l’entraîneur-chef de deuxième année Marcus Freeman. Les Irlandais connaissent un départ impressionnant de 4-0 en 2023, menés par le quart de transfert Sam Hartman, qui a constitué une amélioration majeure à ce poste par rapport aux années précédentes.

Heure : 19h30 | Télévision : CBS | Ligne : PSU -14,5 | Total : 40,5

Est-ce l’année où Penn State pourra revenir au sommet du Big Ten ? Les Nittany Lions ont remporté le Big Ten en 2016, mais c’était la seule fois où les Nittany Lions ont dépassé l’Ohio State et le Michigan dans le Big Ten East sous la direction de l’entraîneur James Franklin. L’offensive, avec le quart partant de première année Drew Allar, a un peu bafouillé lors de la victoire 30-13 contre les Illini, mais la défense a forcé cinq revirements. Il pourrait y avoir des opportunités similaires pour la défense avec la venue de l’Iowa à Happy Valley pour le match annuel « whiteout ». Les Hawkeyes ont une fiche de 3-0, mais leurs malheurs offensifs des dernières saisons ne se sont pas beaucoup améliorés. L’ajout du QB de transfert, Cade McNamara, n’a pas semblé à 100 % après s’être blessé à son quad pendant le camp de pré-saison et maintenant l’ailier rapproché Luke Lachey est absent après avoir subi ce qui semblait être une grave blessure à la jambe au cours de la semaine 3.