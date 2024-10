Résultats de football du lycée de l’Iowa, faits saillants et plus encore de la semaine 8

D’une manière ou d’une autre, il ne nous reste plus qu’une semaine de la saison régulière de football au lycée après la fin de la semaine 8. Vous pouvez voir les scores de vendredi soir ici. Les scores du centre de l’Iowa sont également répertoriés ci-dessous. Scores finaux de la semaine 8 Dowling Catholic 35, Southeast Polk 34Ankeny 13, West Des Moines Valley 10 (F/OT)ADM 35, Indianola 31Sioux City East 56, Ames 34North Polk 48, Boone 7Gilbert 30, Newton 7COLO-NESCO 36, Coon Rapids-Bayard 22pella 28, Bondurant-Farrar 21ankeny Centennial 28, Waukee Northwest 10roland Story 55, Saydel 8ogden 44, Nodaway 14AC / GC 40, Southwest Valley 7Norwalk 21 , Grinnell 12Ottumwa 48, Des Moines Est 12St. Edmond 26, Glidden-Ralston 12Alburnett 49, East Marshall 19Harlan 41, Atlantic 16AHSTW 29, Shenandoah 7Exira-EHK 60, Griswold 30Van Meter 49, Interstate-35 7Mount Ayr 54, Martensdale-St. Marys 14Greene County 14, Des Moines Christian 13Montezuma 71, Twin Cedars 0Northwest Webster 20, Emmetsburg 14 (F/OT)Logan-Magnolia 42, IKM-Manning 28Kuemper Catholic 34, Southeast Valley 12Bedford 63, Southeast Warren 8Humboldt 23, Clear Lake 13Lynnville- Sully 45, Central Decatur 0Lenox 60, Lamoni 28PCM 48, Iowa Falls-Alden 0South Hamilton 56, Grand View Christian 21Earlham 21, South Central Calhoun 19Newell-Fonda 42, Siouxland Christian 16Woodward-Granger 35, West Central Valley 3Grundy Center 35, Hudson 0Benton 56, South Tama 26Fremont-Mills 62, Sidney 24BGM 69, Moravia 19Chariton 48, Clarke 0Sigourney Keota 79, EBF 6 Clarinda 47, Centreville 15Hampton-Dumont/CAL 21, Charles City 0Fort Dodge 35, Sioux City West 0Marshalltown 28, Des Moines Lincoln 14 CAM 52, Stanton 6Nevada 49, Creston 28Algona 28, Webster City 21Pella Christian 35, Colfax-Mingo 0Bishop Garrigan 62, Harris-Lake Park 0Madrid 34, Wayne 8Gladbrook-Reinbeck 57, GMG 6Scores de football du lycée de l’Iowa, faits saillants et mises à jour : Semaine 8 Moitié sauvage pour Will Hawthorne de GilbertC’est une ligne statistique que vous ne croirez pas. La star de Gilbert Will Hawthorne a 193 verges au sol et trois touchés au sol en première mi-temps. Et il l’a fait avec 30 – oui, trente – tentatives précipitées. Les Tigres n’ont pas tenté de passe ce soir. Cela fonctionne : Gilbert détenait une avance de 27-7 sur Newton à la pause. Dowling Catholic se connecte sur une longue quatrième passe pour élargir son avance contre Southeast Polk. Regardez ce lancer sauvage et rattrapez les quatrième et 8 pour non seulement convertir le premier essai, mais prenez-le pour un score.Roland-Story étend son avance avec un lancer en arrièreVoici une conception de jeu amusante. Une belle erreur de direction de la part de l’offensive de Roland-Story a laissé un homme ouvert à l’arrière du jeu pour un score facile. Ballon de jeu livré par hélicoptère Vous ne voyez pas cela tous les jours. Le ballon de match pour le match Grundy Center contre Hudson était livré par un hélicoptère.Prévisions de football du vendredi soirLes températures seront au milieu des années 60 vers l’heure du coup d’envoi à 19 heures, avec un ciel dégagé. Dernières prévisions météorologiques de KCCI.Prévisions de football du vendredi soir pour le 18 octobre 2024Jeu de la semaineNotre match de football de la semaine du vendredi soir est Southeast Polk (4-3) et Dowling Catholic, quatrième (6-1). Nous aurons une équipe au Valley Stadium de West Des Moines, où le coup d’envoi est prévu à 19 heures. Les Maroons ont ouvert la saison 2-0 avant une défaite 23-16 lors de la troisième semaine à Ankeny. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs, avec une moyenne de 37 points par match. Southeast Polk, triple champion en titre de la 5A, vient de remporter une victoire 31-28 contre Waukee. Jeu de cartes sauvagesLe jeu de cartes sauvages de cette semaine sera un district 7 de classe 1A. affrontement entre Woodward-Granger et West Central Valley. Nous enverrons une équipe à Stuart où le coup d’envoi est prévu à 19 heures. C’est la soirée senior pour les Wildcats (4-3), qui ont ouvert la saison 2-0 avant de perdre trois matchs consécutifs. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs, dont un match de retour 17-12 contre Nodaway Valley et une victoire 28-16 la semaine dernière à Ogden. Le joueur de ligne défensive du WCV, Zach Teague, est cinquième en 1A avec 13,5 plaqués pour perte, et le botteur Alan Diaz a le panier le plus long de la saison en 1A avec 45 verges. Le seul défaut du calendrier des Hawks est une défaite 42-30 contre Pleasantville lors de la troisième semaine. Le quart-arrière des Hawks Talan Fuson, qui a lancé pour 1 283 verges, mène 1A avec 18 touchés par la passe. Il s’est également précipité pour un record d’équipe de 675 verges et 11 touchés. Scores de jeudi soirDavenport North 30, Muscatine 22Clarksville 58, Meskwaki 0Cedar Rapids Jefferson 35, Davenport Central 0 Classements avant la semaine 8Voici un aperçu des classements avant les matchs de la semaine 8. Rappel : les classes 5A, 4A et 3A utilisent toutes les notes RPI basées sur les scores de l’équipe. record, le record combiné de leurs adversaires et le record de leurs adversaires. Le reste des classes est déterminé par un comité de classement.Équipes les mieux classées :Classe 5A : Bettendorf, 7-0Classe 4A : North Polk, 7-0Classe 3A : Humboldt, 6-1Classe 2A : Lyon Ouest, 7-0Classe 1A : Grundy Center, 7-0Classe A : West Hancock, 7-0Huit joueurs : Lenox, 7-0Stat leaders par classe après la semaine 7Rayce Heitman de Williamsburg mène toutes les classes avec 19 touchés cette saison – plus de deux fois plus que n’importe quel autre receveur en classe 3A. Découvrez les leaders statistiques par classe ici. Couverture à partir de la semaine 1Couverture à partir de la semaine 2Couverture à partir de la semaine 3Couverture à partir de la semaine 4Couverture à partir de la semaine 5Couverture à partir de la semaine 6Couverture à partir de la semaine 7

