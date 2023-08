Résultats de Dollar Tree (DLTR) T2 2023

Actions de Arbre à dollar a chuté jeudi et a atteint son plus bas niveau en 52 semaines, après que le détaillant a déclaré que les listes de courses des clients s’étaient largement réduites à la nourriture et aux produits de première nécessité.

Le discounter rejoint un groupe croissant de détaillants s’adressant à des consommateurs devenus plus sensibles aux prix et plus sélectifs en matière de dépenses. Macy’s et Casier à pied a également rapporté cette semaine que les ventes ont été affectées par le fait que les clients sautent en grande partie les articles discrétionnaires, alors qu’ils font face à la hausse des taux d’intérêt et jonglent avec les dépenses comme les déplacements domicile-travail, les restaurants et les courses plus chères.

Lors d’un appel avec des investisseurs, le PDG de Dollar Tree, Rick Dreiling, a déclaré que les habitudes d’achat des clients reflétaient un contexte économique plus difficile et un retour aux habitudes de dépenses d’avant la pandémie.

« Même si l’environnement macroéconomique difficile continue de mettre sous pression notre mix de ventes dans les deux segments, je suis satisfait des gains de trafic, de nouveaux clients et de parts de marché », a-t-il déclaré.

Dollar Tree, qui comprend sa bannière éponyme et Family Dollar, plus axée sur l’épicerie, a vu le cours de son action chuter de 10 %. – même s’il a dépassé les attentes fiscales de Wall Street pour le deuxième trimestre.

La société a relevé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année, mais a réduit ses perspectives de bénéfices. Dollar Tree a déclaré que les prévisions reflétaient l’amélioration des ventes et attribuait la fourchette de bénéfices plus étroite aux achats à faible marge tels que les produits alimentaires, aux défis persistants liés à la démarque inconnue, au terme utilisé pour désigner les biens perdus, endommagés ou volés, et aux coûts plus élevés du carburant diesel.

Dollar Tree s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires net consolidé se situe entre 30,6 et 30,9 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice financier et que son bénéfice par action se situe entre 5,78 et 6,08 dollars. Il avait précédemment prévu un chiffre d’affaires net consolidé compris entre 30,0 et 30,5 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action compris entre 5,73 et 6,13 dollars. Les prévisions de Dollar Tree ont déçu Wall Street, la partie inférieure de ses prévisions de bénéfices étant tombée en dessous des attentes du consensus.

Voici comment l’entreprise s’est comportée pour la période de trois mois terminée le 29 juillet, par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action : 91 cents contre 87 cents attendus

Revenus : 7,32 milliards de dollars contre 7,18 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net est tombé à 200,4 millions de dollars, ou 91 cents par action, contre 359,9 millions de dollars, ou 1,61 $ par action, un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires total a augmenté par rapport à 6,77 milliards de dollars il y a un an.

Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 6,9 ​​% dans l’ensemble de l’entreprise. Dans la chaîne Dollar Tree, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 7,8 % et pour Family Dollar, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 5,8 % sur un an.

Dollar Tree est au milieu d’un effort plus large visant à réorganiser ses magasins et ses niveaux de prix. Dreiling, ancien président exécutif du conseil d’administration de la société et ex-PDG de son rival Dollar général est le fer de lance du redressement depuis qu’il est nommé directeur général de Dollar Tree au début de cette année.

L’entreprise a élargi sa gamme d’articles pour inclure davantage d’articles vendus à un prix plus élevé, tels que des articles surgelés et réfrigérés vendus à 3 $, 4 $ et 5 $.

Au cours du deuxième trimestre, les marges de Dollar Tree ont été affectées par l’accent mis par les acheteurs sur l’achat de produits alimentaires et de produits de première nécessité, qui ont tendance à être moins rentables. Parallèlement à ce changement de dépenses, les bénéfices de l’entreprise ont été réduits par des dépenses plus élevées, notamment des augmentations de salaire pour les employés des magasins, des investissements dans la réparation des magasins et des factures de services publics plus élevées en raison des températures estivales plus chaudes dans une grande partie du pays.

Ses marges ont également diminué par rapport à l’année dernière, où elle avait progressivement augmenté ses prix de 1 dollar à 1,25 dollar.

De plus en plus de détaillants considèrent également la démarque inconnue comme un défi, car certains voleurs volent des marchandises pour les revendre sur des marchés tiers. Lors d’un appel avec des investisseurs, Dreiling a déclaré que le détaillant déployait de nouvelles approches pour tenter de prévenir les vols au cours du second semestre. Ces efforts consistent notamment à déplacer et à verrouiller certaines marchandises, voire à abandonner certains articles fortement ciblés.

Dans les deux chaînes, les acheteurs se sont rendus plus fréquemment dans les magasins au deuxième trimestre. La chaîne Dollar Tree a vu son trafic augmenter de près de 10 %, mais le montant moyen dépensé par les clients qui ont visité les magasins a chuté de 1,6 %. Chez Family Dollar, le trafic a augmenté d’environ 3 % et le ticket moyen a augmenté d’environ 2 %.

Par ailleurs, les régulateurs américains ont annoncé cette semaine un règlement avec Dollar Tree et son concurrent Dollar General, qui ont tous deux été accusés de violations de la sécurité au travail. Dans le cadre du règlement, les détaillants doivent éliminer les dangers pour les employés, tels que les sorties bloquées et le stockage dangereux des matériaux.

Dans un communiqué, Mike Creedon, directeur de l’exploitation de Dollar Tree, a déclaré que l’entreprise « mettait en œuvre des politiques, des procédures et des formations de sécurité substantielles, toutes destinées à protéger le bien-être de nos associés ».