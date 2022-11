Résultats de Disney (DIS) T4 2022

Disney n’a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et de segments de revenus clés au cours du quatrième trimestre fiscal, mais a connu une forte croissance du streaming pour sa plate-forme Disney + – un rare point lumineux dans le rapport publié mardi.

Les résultats trimestriels de la société ont dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d’affaires et de résultat, car ses divisions parcs et médias ont sous-performé les estimations.

Les revenus de la division médias et divertissement de Disney ont chuté de 3% d’une année sur l’autre pour atteindre 12,7 milliards de dollars, les activités de vente directe aux consommateurs et de cinéma de la société ayant connu des difficultés au cours du trimestre. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 13,9 milliards de dollars, selon les estimations de StreetAccount.

La société a également enregistré une baisse des ventes de contenu car elle avait moins de films en salles sur le calendrier et donc moins de films à placer sur le marché du divertissement à domicile.

Les actions de Disney ont chuté de 6% dans les échanges après les heures de fermeture mardi.

Voici comment l’entreprise s’est comportée au cours de la période de juillet à septembre :

Bénéfice par action: 30 cents par action adj. vs 55 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

30 cents par action adj. vs 55 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 20,15 milliards de dollars contre 21,24 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

20,15 milliards de dollars contre 21,24 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv Total des abonnements Disney+ : 164,2 millions contre 160,45 millions attendus, selon StreetAccount

Disney + a ajouté 12,1 millions d’abonnements au cours de la période, portant le nombre total d’abonnés de la plate-forme à 164,2 millions, supérieur aux 160,45 millions prévus par les analystes, selon les estimations de StreetAccount.

À la fin du quatrième trimestre fiscal, Hulu comptait 47,2 millions d’abonnés et ESPN+ 24,3 millions. Ensemble, Hulu, ESPN+ et Disney+ comptent plus de 235 millions d’abonnés au streaming. Netflix, longtemps le leader de l’espace de streaming, comptait 223 millions d’abonnés, selon le dernier décompte.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a également déclaré dans la publication des résultats que Disney + atteindrait la rentabilité au cours de l’exercice 2024. La division directe aux consommateurs a perdu 1,47 milliard de dollars au cours du dernier trimestre. Il a également signalé une baisse de 10 % du revenu national moyen par utilisateur (ARPU) à 6,10 $.

La société devrait augmenter les prix du service en décembre et prévoit un niveau financé par la publicité, qui devrait augmenter ses revenus.

Chapek s’est donné pour mission de mieux relier les divisions de l’entreprise en une seule organisation et d’accélérer sa stratégie de vente directe aux consommateurs.

Disney a annoncé des résultats records dans son segment des parcs, des expériences et des produits, a déclaré Chapek. La division, qui comprend les parcs à thème, les centres de villégiature, les croisiéristes et les activités de marchandises de la société, a vu ses revenus augmenter de plus de 34 % pour atteindre 7,4 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le bénéfice d’exploitation de la division a augmenté de plus de 66 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars, les dépenses ayant augmenté dans ses parcs nationaux et internationaux et les consommateurs ayant réservé des voyages sur son nouveau bateau de croisière, le Disney Wish.

Cependant, l’unité des parcs a vu son bénéfice d’exploitation être inférieur aux attentes, atteignant 815 millions de dollars contre 919 millions de dollars attendus par StreetAccount.

La société a blâmé l’inflation des coûts, la hausse des coûts de soutien aux opérations et le coût des nouvelles offres d’invités pour le chiffre inférieur. Cela a été compensé par une augmentation des revenus de billets grâce à l’introduction des options Genie+ et Lightning Lane.

Ses produits de consommation ont été stimulés par les ventes de marchandises basées sur Mickey et ses amis ainsi que “Encanto” et “Toy Story”.

C’est une nouvelle de dernière minute. Revenez pour les mises à jour.