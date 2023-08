Résultats de Dick’s Sporting Goods (DKS) T2 2023

Signalisation à l’extérieur d’un magasin Dick’s Sporting Goods Inc. à Clarksville, Indiana, le lundi 9 novembre 2020.

Articles de sport de Dick a annoncé une baisse de 23% de ses bénéfices et réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année après avoir constaté une augmentation des vols au détail et un ralentissement des ventes dans sa catégorie outdoor, a annoncé mardi la société.

Dans un rare échec pour le détaillant de vêtements de sport, Dick’s n’a pas atteint les estimations de Wall Street sur les résultats supérieurs et inférieurs et a annoncé des réductions de ses effectifs mondiaux. Les actions ont chuté d’environ 20% dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment la société s’est comportée au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 2,82 $ contre 3,81 $ attendu

Chiffre d’affaires : 3,22 milliards de dollars contre 3,24 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net déclaré de la société pour la période de trois mois qui s’est terminée le 29 juillet était de 244 millions de dollars, ou 2,82 dollars par action, contre 318,5 millions de dollars, ou 3,25 dollars par action, un an plus tôt.

Les ventes ont atteint 3,22 milliards de dollars contre 3,11 milliards de dollars un an plus tôt.

La société a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’année en partie parce qu’elle s’attend à ce que la démarque inconnue, un terme de l’industrie de la vente au détail qui fait référence aux stocks perdus en raison de vols ou de problèmes internes, s’aggrave avant de s’améliorer.

« Notre rentabilité au deuxième trimestre n’a pas été à la hauteur de nos attentes, en grande partie à cause de l’impact de la réduction élevée des stocks, un problème de plus en plus grave qui touche de nombreux détaillants », a déclaré la PDG Lauren Hobart dans un communiqué de presse. « Malgré la modération de nos perspectives de BPA 2023, l’enthousiasme que nous avons pour notre entreprise et la confiance que nous avons dans nos opportunités de croissance à long terme n’ont jamais été aussi forts. »

Dick’s s’attend maintenant à un bénéfice de 11,33 $ à 12,13 $ par action pour l’année, comparativement à une prévision précédemment publiée de 12,90 $ à 13,80 $. Il a réaffirmé ses prévisions de ventes de magasins comparables à 2% et ne réduit pas ses dépenses d’investissement prévues. Malgré la perte de bénéfices au cours du trimestre, le détaillant s’attend toujours à ce que les marges brutes augmentent pour l’ensemble de l’année par rapport à 2022.

La référence à la démarque inconnue est la première que Dick’s a faite dans un appel de résultats ou un communiqué de presse en près de 20 ans, selon FactSet. Semblable à d’autres détaillants qui ont déclaré des bénéfices au dernier trimestre, la référence intervient à un moment où les bénéfices de Dick sont sous pression de nombreuses sources, y compris un ralentissement dans sa catégorie plein air, qui comprend des biens durables comme le matériel de camping. Au cours du trimestre, Dick’s a utilisé des promotions pour décharger les stocks de la catégorie.

Les marges de Dick sont tombées à 34 % contre 36 % il y a un an. Le président Ed Stack a déclaré à CNBC qu’environ un tiers de la réduction de sa marge était due à la démarque inconnue.

« C’est déplacé. C’est en quelque sorte augmenté. Nous nous attendons à ce que cela puisse même s’aggraver un peu. Nous avons pris une réserve un peu plus grande pour cela au second semestre. Juste parce que ce que nous voyons se passer avec le commerce de détail organisé crime, attrapez et partez », a déclaré Stack dans une interview. « Nous pensons que nous faisons de notre mieux pour essayer de le réduire avec la sécurité que nous avons dans les magasins, en collaboration avec les autorités locales. »

Bien que le trimestre soit un peu difficile par rapport aux rapports habituels de Dick, le détaillant conserve toujours ses gains pandémiques. Ses bénéfices sont en hausse par rapport à 2019. Il a ouvert sept nouveaux sites House of Sport au cours du trimestre et prévoit de continuer à ouvrir de nouvelles portes à l’avenir. Les magasins spécialisés tentaculaires, qui comptent jusqu’à 100 000 pieds carrés, sont interactifs et orientés vers sa clientèle d’athlètes.

Dans le but de rationaliser sa structure de coûts et de réinvestir dans différentes parties de l’entreprise, la société a supprimé lundi moins de 1% de ses effectifs mondiaux, principalement dans son centre de support client. Les coupes ont largement impacté les rôles au siège et représentent moins de 10% des postes de l’entreprise, a déclaré Stack.

Les réductions coûteront environ 20 millions de dollars en indemnités de départ au cours du prochain trimestre et pourraient entraîner des charges ponctuelles supplémentaires de 25 à 50 millions de dollars.

Stack a averti que les coupes n’étaient pas une stratégie de réduction des coûts, mais plutôt une tentative de réaffectation des ressources.

« Nous allons réinvestir tous ces dollars dans les talents et la technologie que nous voulons », a déclaré Stack. « Donc, ce n’était pas une décision de réduction des coûts. »

-Courtney Reagan de CNBC a contribué à ce rapport