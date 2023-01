Résultats de Delta Air Lines (DAL) T4 2022

Delta Airlines Les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre ont dépassé les attentes vendredi, mais les actions ont chuté sur les perspectives du transporteur pour le premier trimestre.

Delta s’attend à gagner de 15 à 40 cents par action sur une base ajustée au premier trimestre de 2023 et à ce que ses ventes augmentent de 14 à 17 % par rapport au même trimestre de 2019, avec une capacité en baisse de 1 % par rapport à quatre ans plus tôt.

Mais il a déclaré que les coûts unitaires, hors carburant, augmenteraient probablement de 3% à 4% à partir de 2022, y compris pour la main-d’œuvre et la reconstruction de son réseau. Le syndicat des pilotes de Delta examine cette semaine une proposition de contrat qui comprend des augmentations dépassant 30% sur quatre ans.

Delta prévoit un bénéfice pour l’année 2023 de 5 à 6 dollars par action.

Les actions de la société ont baissé d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation vendredi.

Voici comment Delta s’est comporté au quatrième trimestre, par rapport aux attentes de Wall Street basées sur les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,48 $ contre 1,33 $ attendu.

1,48 $ contre 1,33 $ attendu. Chiffre d’affaires ajusté : 12,29 milliards de dollars, hors ventes des raffineries, contre 12,23 milliards de dollars attendus.

La compagnie aérienne a généré 13,44 milliards de dollars de ventes totales pour les trois derniers mois de 2022, 17% de plus que les 11,44 milliards de dollars qu’elle avait rapportés trois ans plus tôt.

Les coûts élevés ont rongé certains des bénéfices de Delta, mais son revenu net s’élevait toujours à 828 millions de dollars, contre 1,1 milliard de dollars au cours de la même période de trois mois en 2019, mais avec 9 % de vols en moins que trois ans plus tôt. C’était un signe de la volonté des voyageurs de continuer à réserver, même à des tarifs élevés, ce qui a plus que compensé les dépenses plus élevées.

Les coûts d’exploitation de Delta ont augmenté de 19 % au quatrième trimestre par rapport à 2019, y compris une facture de carburant de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 42 % par rapport à il y a un an.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a déclaré dans un communiqué de presse le transporteur “a relevé les défis de 2022, offrant une fiabilité opérationnelle et des performances financières à la pointe de l’industrie”.

Les compagnies aériennes ont été largement optimistes au quatrième trimestre, malgré les inquiétudes concernant une récession et la faiblesse de certains détaillants et d’autres entreprises. Jeudi, Compagnies aériennes américaines a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour la période, déclenchant une large reprise dans le secteur.

C’était même après que le mauvais temps hivernal ait interrompu les vols d’un océan à l’autre pendant les vacances de fin d’année, provoquant des annulations massives. Compagnies aériennes du sud-ouest en particulier, a eu du mal à se rétablir et a déclaré que son effondrement pourrait lui coûter plus de 800 millions de dollars. Rapport américain et sud-ouest du 26 janvier.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.