Résultats de Delta Air Lines (DAL) T2 2021

Delta Air Lines a annoncé mercredi des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street et a déclaré que les réservations de voyages d’agrément et d’affaires avaient fortement augmenté après plus d’un an de fermetures pandémiques.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a enregistré un bénéfice de 652 millions de dollars, brisant une séquence de cinq quarts de pertes, grâce à l’aide fédérale contre les coronavirus qui a compensé une partie de ses coûts.

Les actions Delta ont augmenté de 1,4% dans les échanges avant commercialisation après la publication des résultats.

Bien que toujours paralysés par la faiblesse des voyages aériens internationaux, les revenus continueront de s’améliorer par rapport aux derniers mois, a déclaré Delta. Pour le troisième trimestre, Delta a déclaré s’attendre à une baisse de 30 à 35 % de ses revenus par rapport à 2019, lorsqu’elle avait rapporté 12,56 milliards de dollars avant la pandémie.

Delta et certaines autres compagnies aériennes comparent souvent leurs résultats à 2019 avant la pandémie, car le virus avait créé des changements aussi spectaculaires de la demande l’année dernière

Voici les performances de Delta au deuxième trimestre par rapport aux attentes de Wall Street, sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv :

Résultats ajustés par action : une perte de 1,07 $ contre une perte attendue de 1,38 $ par action

une perte de 1,07 $ contre une perte attendue de 1,38 $ par action Revenu total: 7,13 milliards de dollars contre 6,22 milliards de dollars de revenus attendus

Le chiffre d’affaires pour le trimestre clos le 30 juin s’est élevé à 7,13 milliards de dollars, en baisse de 43% par rapport aux 12,54 milliards de dollars générés au cours de la même période en 2019, mais supérieur aux 6,22 milliards de dollars attendus par les analystes.

« Pour l’avenir, nous exploitons la puissance de notre marque différenciée et nos avantages concurrentiels résilients pour tendre vers une rentabilité durable au second semestre 2021 et permettre la création de valeur à long terme », a déclaré le PDG Ed Bastian dans un communiqué sur les résultats.

Delta disposait de 17,8 milliards de dollars de liquidités à la fin du trimestre et d’obligations totales de dette et de location de 29,1 milliards de dollars.

Delta a déclaré que sa capacité au troisième trimestre serait en baisse de 28 % à 30 %. Sa capacité a baissé de 32% au deuxième trimestre, bien que la compagnie aérienne bloquait les sièges du milieu jusqu’au 1er mai.

Delta a annoncé lundi soir qu’elle ajoutait des avions d’occasion pour développer sa flotte : en louant sept gros-porteurs Airbus A350 et en achetant 29 Boeing 737-900ER. Il a déclaré que ses dépenses en capital brutes pour 2021 totaliseraient environ 3,2 milliards de dollars.

En tenant compte des éléments ponctuels, dont 1,5 milliard de dollars d’aides salariales fédérales, Delta a enregistré une perte ajustée de 881 millions de dollars ou 1,07 $ par action, mieux que les analystes de pertes ajustées de 1,38 $ par action.