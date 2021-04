Delta Air Lines a annoncé jeudi une autre perte trimestrielle, mais a déclaré qu’elle s’attend à atteindre le seuil de rentabilité en juin alors que la demande de voyages rebondit après une profonde crise pandémique.

Delta et ses concurrents continuent de perdre de l’argent, mais sont devenus optimistes quant à l’amélioration des réservations, car plus de voyageurs sont vaccinés, les restrictions de voyage sont levées et de plus en plus d’attractions rouvrent. La compagnie aérienne a déclaré que les réservations de loisirs domestiques étaient revenues à environ 85% des niveaux de 2019, bien que les voyages internationaux et d’affaires restent déprimés.

Les réservations en mars ont doublé par rapport à janvier, a déclaré le PDG Ed Bastian à CNBC. « Squawk dans la rue« Cependant, il a ajouté que la demande de voyages d’affaires ne représente que 20% de la norme pour cette période de l’année.

« Quand je regarde le premier trimestre, ce qui est clair pour nous, c’est que notre activité a pris un tournant », a déclaré Bastian. « Nous avons vu une énorme augmentation des réservations juste au cours des deux derniers mois. »

Le transporteur basé à Atlanta, le premier à publier des résultats ce trimestre, a enregistré une perte nette de 1,18 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires de 4,15 milliards de dollars pour janvier à mars, en baisse de 60% par rapport aux 10,47 milliards de dollars Delta générés au premier trimestre de 2019. Sur une base ajustée base, Delta a affiché une perte de 3,55 $ par action contre une prévision de 3,17 $ par action.

Delta prévoit que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre sera de 50% à 55% inférieur à celui de la même période de 2019 sur une capacité programmée inférieure d’un tiers à celle d’il y a deux ans. Ses coûts, en supprimant le coût du carburant, augmenteront de 6% à 9% ce trimestre, a-t-il déclaré. Ces coûts comprennent une course pour former les pilotes qui ont été mis à l’écart pendant la pandémie ou ceux qui pilotent différents types d’aéronefs à temps pour la haute saison estivale des voyages.

Les prévisions de capacité et de chiffre d’affaires « appellent à une reprise à court terme plus lente que prévu », a écrit Cowen & Co. dans une note après la publication des résultats.

Les actions de Delta ont baissé de plus de 3% en début d’après-midi.

Bastian a déclaré dans un communiqué de résultats que la société s’attend à « une génération de trésorerie positive pour le trimestre de juin et à voir une voie vers un retour à la rentabilité au cours du trimestre de septembre à mesure que la reprise de la demande progresse ».

Voici comment Delta a performé au premier trimestre par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv:

Résultats ajustés par action: une perte de 3,55 $ par rapport à une perte attendue de 3,17 $ par action

une perte de 3,55 $ par rapport à une perte attendue de 3,17 $ par action Revenu total: 4,15 milliards de dollars contre 3,91 milliards de dollars de revenus attendus

Le transporteur est la dernière compagnie aérienne américaine à bloquer les sièges du milieu, une pratique qui a commencé plus tôt dans la pandémie pour aider les clients à se sentir plus à l’aise en volant. Le mois prochain, Delta abandonnera cette politique.

Une étude des Centers for Disease Control and Prevention publiée mercredi a déclaré que la modélisation de laboratoire a révélé que l’éloignement physique des passagers à bord pouvait réduire l’exposition au virus responsable du Covid-19 jusqu’à 57%. L’étude n’a pas tenu compte des masques faciaux, qui sont requis par le gouvernement fédéral sur les vols.

Bastian a défendu la décision de vendre tous les sièges dans les avions de Delta et a rejeté les conclusions de l’étude parce que les chercheurs n’avaient pas pris les protocoles de sécurité en cas de pandémie en vigueur.

« Nos experts nous disent qu’avec les taux de vaccination où ils sont et la demande étant aussi forte que possible, il est absolument sûr de s’asseoir sur ce siège central », a-t-il déclaré.