Résultats de CVS Health (CVS) T2 2021

Mercredi, CVS Health a dépassé les attentes des analystes concernant les bénéfices du deuxième trimestre fiscal et a relevé ses prévisions pour l’année, alors que les clients retournaient dans les cabinets médicaux et les habitudes d’achat plus typiques.

Les actions de la chaîne de pharmacies et de l’assurance maladie ont progressé de moins de 1 % en pré-commercialisation.

La société a déclaré que ses activités avaient commencé à se normaliser, les clients achetant plus d’articles devant le magasin et les pharmaciens remplissant plus d’ordonnances. Il a déclaré que l’utilisation des prestations de soins de santé est également revenue à un schéma plus typique, alors que les gens reprennent les visites et les procédures médicales.

Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 12,3 % au deuxième trimestre par rapport à il y a un an.

Cependant, au milieu de l’augmentation des cas de Covid-19 et de la propagation de la variante delta, la directrice générale de CVS, Karen Lynch, a déclaré que la société restait déterminée à élargir l’accès et la sensibilisation aux vaccins.

CVS a déclaré avoir administré près de 17 millions de vaccins Covid-19 et plus de 6 millions de tests au deuxième trimestre.

Voici ce que la société a rapporté pour la période de trois mois terminée le 30 juin, par rapport à ce que les analystes attendaient, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,42 $ ajusté contre 2,06 $ attendu

2,42 $ ajusté contre 2,06 $ attendu Chiffre d’affaires : 72,62 milliards de dollars contre 70,3 milliards de dollars attendus

CVS a déclaré au deuxième trimestre un bénéfice net de 2,78 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action, contre 2,98 milliards de dollars, ou 2,26 dollars par action, un an plus tôt.

Hors éléments, il a gagné 2,42 $ par action, plus que les 2,06 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Le chiffre d’affaires de la société a bondi à 72,62 milliards de dollars contre 65,34 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes de 70,3 milliards de dollars.

CVS a relevé ses prévisions pour l’année. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de 2021 se situent entre 6,35 $ et 6,45 $, et après ajustements entre 7,70 $ et 7,80 $ par action.

À la clôture de mardi, les actions de CVS étaient en hausse d’environ 23% cette année. Les actions ont clôturé mardi à 84,00 $, portant la valeur marchande de la société à 110,59 milliards de dollars.

Lisez le communiqué de presse complet ici.