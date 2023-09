Résultats de Costco (COST) T4 2023

Costco Mardi, les bénéfices trimestriels ont dépassé les attentes de Wall Street, alors que les acheteurs se sont tournés vers le club de membres pour obtenir de l’essence moins chère, des prix réduits pour les articles en vrac et bien plus encore.

Voici ce que le club-entrepôt basé sur l’adhésion a rapporté pour la période de trois mois terminée le 3 septembre, par rapport à ce que les analystes attendaient, selon les estimations consensuelles de LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action : 4,86 $ contre 4,79 $ attendu

Revenus : 78,9 milliards de dollars contre 77,9 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Costco pour le quatrième trimestre fiscal s’est élevé à 2,2 milliards de dollars, ou 4,86 ​​dollars par action, contre 1,87 milliard de dollars, ou 4,20 dollars par action, un an plus tôt.

Les ventes comparables de l’entreprise ont augmenté de 1,1 % sur un an, mais de seulement 0,2 % aux États-Unis. Hors variations des prix du gaz, l’indicateur a augmenté de 3,8 % au total et de 3,1 % aux États-Unis.

Les ventes du commerce électronique ont diminué de 0,8 % par rapport à l’année dernière.

Costco devrait partager plus de détails sur le trimestre lors d’une conférence téléphonique à 17 h HE. Les investisseurs écouteront les mises à jour sur l’inflation, les habitudes de dépenses des consommateurs et les inscriptions des membres au club.

Costco a pris de l’ampleur au cours des trois dernières années, alors que les clubs-entrepôts basés sur l’adhésion ont bénéficié de dynamiques telles que davantage d’Américains cuisinant à la maison et davantage de millennials s’installant dans des maisons de banlieue avec des garde-manger plus grands pendant la pandémie. L’inflation a également poussé certains acheteurs à s’inscrire et à renouveler leur adhésion à des clubs, notamment Walmart appartenant au Sam’s Club et Club de gros de BJ .

Pourtant, au cours des derniers trimestres, même Costco a parlé du fait que les consommateurs renonçaient à certains articles coûteux et discrétionnaires tels que les bijoux, alors que les factures d’épicerie et les coûts de logement restaient élevés.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Costco, les tendances des ventes ont ralenti. La majorité des clubs de Costco – près de 600 des 861 entrepôts de l’entreprise – se trouvent aux États-Unis et à Porto Rico.

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice précédent, les ventes comparables ont augmenté de 15,8 % aux États-Unis et ont depuis lors largement ralenti. Au cours des deux derniers trimestres, les ventes comparables – une mesure du secteur qui exclut l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins – sont restées à peu près stables aux États-Unis par rapport aux périodes de l’année précédente.

Les actions de Costco ont grimpé d’environ 21 % jusqu’à présent cette année, surperformant les gains de 11 % du S&P 500. L’action de la société a clôturé mardi à 552,96 $, en baisse d’environ 1 %.