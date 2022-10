Résultats de Comcast (CMCSA) T3 2022

Comcast publiera ses troisièmes résultats trimestriels de 2022 avant la cloche, et les investisseurs auront un œil sur l’état de l’activité haut débit.

Voici ce que Wall Street attend de Comcast jeudi matin, selon les analystes interrogés par Refinitiv :

Bénéfice par action : 90 centimes

: 90 centimes Revenu: 29,65 milliards de dollars

Au cours du trimestre précédent, la société de câblodistribution, d’Internet et de divertissement a signalé pour la première fois qu’elle n’avait pas ajouté de nouveaux abonnés au haut débit, ce qui a aggravé les inquiétudes de Wall Street selon lesquelles les câblodistributeurs comme Comcast et Charter Communications connaissent un changement dans leurs activités clés en raison de concurrence accrue.

L’action de Comcast a atteint un creux de 52 semaines à 28,39 $ le 13 octobre. L’action s’est négociée cette semaine à environ 31 $, en baisse d’environ 40 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

Plus tôt ce mois-ci, Morgan Stanley a déclaré dans une note d’analyste qu’elle réduisait ses attentes en matière d’ajouts de clients haut débit pour les câblodistributeurs, car les actions se négocient à leurs multiples les plus bas depuis plus d’une décennie.

Outre le haut débit, l’unité câble de Comcast comprend également ses activités de télévision payante et de téléphonie mobile. Alors que les consommateurs continuent de couper le cordon en faveur des services de streaming, Comcast et ses pairs ont continué à perdre des clients de télévision payante chaque trimestre. Cependant, les activités mobiles des câblodistributeurs ont connu une croissance rapide au cours des derniers trimestres.

Pendant ce temps, les investisseurs se tourneront également vers l’activité NBCUniversal de Comcast – composée de ses réseaux de télévision, de ses studios de streaming et de films Universal et de ses parcs à thème – pour des signes de ralentissement du marché publicitaire en raison de l’augmentation de l’inflation.

De plus, toute mise à jour sur Peacock, la réponse de NBCUniversal aux guerres du streaming, intéressera Wall Street car Netflix la première société de streaming, a connu un ralentissement de la croissance des abonnés plus tôt cette année et déploiera bientôt son niveau financé par la publicité

Peacock, qui dispose d’un niveau premium financé par la publicité depuis sa création en 2020, compte 15 millions d’abonnés payants et 30 millions de comptes actifs, a déclaré le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, lors d’une interview sur CNBC plus tôt ce mois-ci. Le service de streaming naissant a obtenu ses plus gros gains grâce à des contenus tels que des offres sportives et cinématographiques, a déclaré la société.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal, propriétaire de CNBC.