Résultats de Comcast au quatrième trimestre 2021

Comcast devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre de 2021 avant la cloche de jeudi.

Voici les numéros clés :

Gains: 73 cents par action attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

73 cents par action attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 29,61 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

29,61 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv Clients Internet haut débit : 220 000 ajouts nets attendus, selon FactSet

Les investisseurs surveilleront le nombre de nouveaux abonnés au haut débit que la société a pu attirer au cours du trimestre, après que le PDG de Comcast Cable a prédit un nombre annuel inférieur aux estimations lors d’un événement le mois dernier.

Les actions technologiques ont récemment connu une large vente alors que les attentes d’un retour à la normale depuis le plus fort de la pandémie de Covid-19 éloignent certains investisseurs des actions dites à domicile dans un contexte de hausse de l’inflation.

Comcast fournira également probablement un aperçu de la consommation du service de streaming financé par la publicité de NBCUniversal, Peacock. Le service fait face à un champ concurrentiel comprenant Disney, Netflix et Amazon, entre autres. Le trimestre dernier, le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a déclaré avoir « ajouté quelques millions d’abonnés supplémentaires », après que la société a déclaré en juillet qu’elle comptait 54 millions d’inscriptions.

L’activité des parcs à thème de la société a récemment connu un rebond alors que les restrictions induites par la pandémie se sont assouplies.

Toute indication pour le trimestre suivant tiendrait compte de la diffusion par NBCUniversal des Jeux olympiques d’hiver et du Super Bowl, en février. Les Jeux Olympiques sont confrontés à des défis supplémentaires cette année au milieu du danger persistant de propagation de Covid-19 et du boycott diplomatique américain en raison de ce que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié de « génocide et crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang et d’autres violations des droits de l’homme » par la Chine, l’hôte de l’événement cette année.

Divulgation: Comcast est le propriétaire de la société mère CNBC NBCUniversal.

