Résultats de Comcast au 2e trimestre 2022

Comcast a annoncé des revenus et des bénéfices au deuxième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes, mais le câblodistributeur n’a pas ajouté de clients haut débit au cours d’un trimestre pour la première fois. Les clients Internet haut débit de Comcast au cours du trimestre sont restés stables, derrière l’estimation moyenne des analystes de 84 000, selon FactSet. Les revenus ont augmenté de 5,1 % pour atteindre 30,02 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, aidés par les parcs à thème et les studios de NBCUniversal. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou BAIIA, a augmenté de 10,1 % pour atteindre 9,8 milliards de dollars. Les actions de Comcast ont baissé d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation. Comcast assiste à une concurrence croissante pour le haut débit à large bande, son produit le plus lucratif. Pendant plus d’une décennie, l’industrie du câble a dominé le marché du haut débit à domicile, mais des sociétés sans fil telles que T-Mobile sont désormais en concurrence en proposant des produits Internet à domicile 5G. T Mobile a ajouté 560 000 utilisateurs haut débit au deuxième trimestrebien au-dessus de son total de 338 000 au premier trimestre. Voici les numéros clés : Bénéfice par action: 1,01 $, ajusté par rapport à une estimation de 92 cents, selon Refinitiv

30,02 milliards de dollars contre une estimation de 29,68 milliards de dollars, selon Refinitiv Clients Internet haut débit : 0 contre 84 000 ajouts nets, selon l’estimation moyenne des analystes interrogés par FactSet. Le PDG de Comcast, Brian Roberts, dans un communiqué, a qualifié la baisse de temporaire car les conditions macroéconomiques telles qu’une inflation plus élevée limitent le nombre de nouvelles connexions pour l’entreprise. Les revenus du haut débit ont augmenté de 6,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,1 milliards de dollars au cours du trimestre grâce à des tarifs plus élevés et à un nombre plus élevé de clients résidentiels qu’un an plus tôt. “Nous avons atteint notre marge d’EBITDA ajusté la plus élevée jamais enregistrée, même dans un environnement macroéconomique unique et évolutif qui exerce temporairement une pression sur le volume de nos nouveaux clients connectés”, a déclaré Roberts. Depuis mars 2020, Comcast a ajouté plus de 3 millions de clients haut débit.

Comcast a perdu 521 000 clients vidéo au cours du trimestre et a maintenant perdu 1 million d’abonnés vidéo au cours des six premiers mois de 2022. Les consommateurs abandonnent les abonnements traditionnels à la télévision payante à des tarifs accélérés au profit d’options de streaming, telles que Netflix, Disney +, HBO Max et Paon de NBCUniversal.

Les clients voix ont chuté de 286 000 au cours du trimestre, bien que les abonnés sans fil aient bondi de 317 000. Les revenus du sans fil ont augmenté de près de 30 % d’une année sur l’autre pour atteindre 722 millions de dollars. Les services aux entreprises ont augmenté de 10 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

