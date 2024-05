Résultats de Cody Rhodes contre Logan Paul à WWE King and Queen of the Ring 2024

Cody Rhodes contre Logan Paul pour le titre WWE a eu lieu à WWE King and Queen of the Ring 2024. Voici les faits saillants…

* Les deux ont eu un processus de ressenti et il y a eu un chant « Dusty » de la part des fans. L’intensité s’est accrue lorsqu’ils se sont bousculés puis ont commencé à échanger des coups. Logan a pris le dessus avec un crossbody volant vers Cody à l’extérieur. Logan a jeté Cody dans les marches en acier et a ramené Cody sur le ring.

Ce Flying Crossbody de Cody ne s’adressera pas à Logan Paul, pour le saut qui s’enfuira de Logan Paul. Commencez à cuisiner. #WWERoiEtReine pic.twitter.com/1p3O7rKKFt – LuigiWrestling (@LuigiWrestling) 25 mai 2024

* Logan a travaillé sur Cody pendant quelques minutes mais Cody a ensuite envoyé Logan à l’extérieur. Logan a pris une gorgée de sa boisson préférée et Cody a fini par frapper Logan avec la bouteille. Alors que l’arbitre était distrait, Logan a reçu des coups de poing américains de la part de quelqu’un au bord du ring et Logan a frappé Cody dans les côtes avec eux. Michael Cole a crié après Logan et l’a traité de perdant. Logan s’est disputé avec Cole et cela a permis à Cody d’en profiter.

* De retour sur le ring, Cody a appliqué un verrou de jambe en forme de quatre mais Logan a réussi à atteindre la corde. Cody a frappé un coupeur Cody mais Logan a été expulsé. Logan a contré un vertebreaker avec un Cross Rhodes sur Cody mais Cody a été expulsé.

LOGAN PAUL HACIENDO EL CROSS RHODES #WWERoiEtReine pic.twitter.com/uAJ2lyTMOW – LuigiWrestling (@LuigiWrestling) 25 mai 2024

* Logan et Cody se sont retrouvés sur la table des commentateurs. Logan a opté pour un pedigree mais Cody a répliqué et a donné à Logan un coupeur Cody sur le sol. Logan était sur le point d’être exclu mais Cody a arrêté l’arbitre.

Cody Cutter de Cody Rhodes sur Logan Paul sur la table des commentateurs… et Logan est catatonique. Qu’a combattu. #WWERoiEtReine pic.twitter.com/oMhaVeVrBG – LuigiWrestling (@LuigiWrestling) 25 mai 2024

* Cody voulait faire passer Logan à travers l’autre table mais Logan a frappé son coup porte-bonheur. Cody était allongé sur la table et Logan fit passer Cody à travers la table avec un frogsplash. Logan a ramené Cody sur le ring et a frappé un autre frogsplash mais Cody a été expulsé.

* L’arbitre a fini par être renversé par erreur. Cody a frappé un vertebreaker mais il n’y avait personne pour faire le décompte. Logan a donné un coup bas à Cody et est allé utiliser des coups de poing américains, mais a été arrêté par l’annonceur spécial du ring. Cody a ensuite effectué le tombé sur Logan après avoir frappé le Cross Rhodes à deux reprises.