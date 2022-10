Résultats de Citigroup (C) T3 2022

Kyle Grillot | Bloomberg via Getty Images

Citigroup a enregistré des revenus plus élevés que prévu pour le troisième trimestre, mais le bénéfice net a diminué d’une année sur l’autre.

La banque a déclaré un chiffre d’affaires de 18,51 milliards de dollars contre 18,25 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv. Cela a augmenté de 6 % d’une année sur l’autre.

Le bénéfice net a chuté de 25 % d’une année sur l’autre. Citi a déclaré un bénéfice par action de 1,63 $, mais il n’est pas clair si cela est comparable aux estimations.

La baisse du bénéfice provient en partie d’une augmentation des réserves pour pertes sur prêts. Citigroup a augmenté sa provision pour pertes sur créances de 370 millions de dollars au cours du trimestre, contre une libération de plus de 1 milliard de dollars à la même période l’an dernier.

Les actions de la banque ont chuté de 1,2% dans les échanges avant commercialisation.

Les actions des banques ont été martelées cette année en raison des craintes que les États-Unis soient confrontés à une récession, ce qui entraînerait une augmentation des pertes sur prêts. Les actions de Citigroup ont chuté de 29 % cette année, ce qui en fait de loin la plus faible valeur parmi ses pairs américains.

La possibilité d’un ralentissement économique mondial alors que les banques centrales du monde entier luttent contre l’inflation pourrait entraver les efforts de redressement de Jane Fraser chez Citigroup.

Comment Fraser, qui a pris la tête de la banque basée à New York l’année dernière, commencera-t-il à améliorer l’entreprise ? Fraser a annoncé son intention de quitter les marchés bancaires de détail en dehors des États-Unis et a fixé des objectifs de rendement à moyen terme en mars.

Même après sa restructuration, Citigroup a plus d’opérations à l’étranger que ses rivaux, ce qui la rend plus exposée au ralentissement des économies alors que l’impact de la flambée du dollar américain se répercute dans le monde entier.

Comme le reste du secteur, Citigroup est également confronté à une forte baisse des revenus de la banque d’investissement, en partie compensée par une augmentation attendue des résultats commerciaux au cours du trimestre.

JPMorgan et Wells Fargo ont dépassé les estimations de revenus pour le troisième trimestre. Morgan Stanley devrait également publier ses résultats vendredi, suivi de Bank of America lundi et de Goldman Sachs mardi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.